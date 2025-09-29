ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου

ΝΕΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΤΥΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΡΑΤΟΣ

Επιμέλεια: Πέννυ Μαστοράκου
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
0

Το χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου, με τις νέες φωτογραφίες από το σημείο να μαρτυρούν ότι ο κίνδυνος της λειψυδρίας, είναι πλέον κάτι περισσότερο από ορατός.

Το χωριό Κάλλιο με το πέρας του χρόνου συνεχίζει να «αποκαλύπτεται» καθώς η στάθμη της λίμνης υποχωρεί ραγδαία αλλά και ταυτόχρονα ανησυχητικά.

Οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, όχι μόνο στην περιοχή γύρω από τη λίμνη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζει όλα τα σημεία που παίρνει νερό η Αττική.

Το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να μετακομίσουν και να δημιουργήσουν νέο οικισμό και 80 σπίτια, η εκκλησία και το Δημοτικό Σχολείο «θυσιάστηκαν» για την ύδρευσης της Αθήνας.

Όσοι έμειναν στον νέο οικισμό Κάλλιο, κάθε μέρα παρατηρούν τη λίμνη να μειώνεται και από τον βυθό της να «αναδύονται» όλα όσα έχασαν τότε.

Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου Facebook Twitter
Νέες φωτογραφίες από τον Μόρνο / EUROKINISSI
Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Περιβάλλον / Συναγερμός για την κλιματική κρίση: 80% των οικοτόπων της Ευρώπης καταρρέουν – Τι σημαίνει για το μέλλον

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος προειδοποιεί ότι η κλιματική κρίση και η απώλεια βιοποικιλότητας απειλούν την ευημερία και την ποιότητα ζωής στην Ευρώπη, με το 80% των οικοτόπων σε κακή κατάσταση και τους στόχους του 2030 να ξεφεύγουν από την πορεία τους
LIFO NEWSROOM
Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Περιβάλλον / Σπάνιος πορτοκαλί αστακός που βρέθηκε σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης επέστρεψε στη θάλασσα

Ο σπανιότητας «ένας στα 30 εκατομμύρια» αστακός γλίτωσε από το μενού και απελευθερώθηκε στο Long Island, αφού εντοπίστηκε σε ένα παντοπωλείο της βόρειας Νέας Υόρκης
LIFO NEWSROOM
Σικάγο: Εκατοντάδες κολύμπησαν για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα στον ποταμό της πόλης

Περιβάλλον / Σικάγο: Εκατοντάδες κολύμπησαν για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα στον ποταμό της πόλης

Το κολύμπι στον ποταμό Σικάγο έρχεται να προστεθεί σε μια διεθνή τάση, καθώς πόλεις όπως το Παρίσι, το Μόναχο και το Άμστερνταμ επαναφέρουν την κολύμβηση στα αστικά ποτάμια τους
LIFO NEWSROOM
Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Περιβάλλον / Πρώτο φωτογραφικό ντοκουμέντο για τον «θυμωμένο» και σπάνιο αγριόγατο των Ιμαλαΐων

Ο αγριόγατος Παλλάς είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα αιλουροειδή στον κόσμο - Μέχρι πρότινος είχαν καταγραφεί εμφανίσεις του μόνο στο Σικίμ, το Μπουτάν και το ανατολικό Νεπάλ
LIFO NEWSROOM
 
 