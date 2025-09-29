Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου

Το χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου, με τις νέες φωτογραφίες από το σημείο να μαρτυρούν ότι ο κίνδυνος της λειψυδρίας, είναι πλέον κάτι περισσότερο από ορατός.

Το χωριό Κάλλιο με το πέρας του χρόνου συνεχίζει να «αποκαλύπτεται» καθώς η στάθμη της λίμνης υποχωρεί ραγδαία αλλά και ταυτόχρονα ανησυχητικά.

Οι ειδικοί έχουν εδώ και καιρό προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, όχι μόνο στην περιοχή γύρω από τη λίμνη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή που επηρεάζει όλα τα σημεία που παίρνει νερό η Αττική.

Το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να μετακομίσουν και να δημιουργήσουν νέο οικισμό και 80 σπίτια, η εκκλησία και το Δημοτικό Σχολείο «θυσιάστηκαν» για την ύδρευσης της Αθήνας.

Όσοι έμειναν στον νέο οικισμό Κάλλιο, κάθε μέρα παρατηρούν τη λίμνη να μειώνεται και από τον βυθό της να «αναδύονται» όλα όσα έχασαν τότε.

