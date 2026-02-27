Ξύπνησαν νωρίτερα φέτος οι αρκούδες στο Νυμφαίο

Ανοίγει ξανά από αύριο, Σάββατο (28/2) το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «Αρκτούρος» στο Νυμφαίο, καθώς ξύπνησαν τα θηλαστικά μετά τον χειμερινό λήθαργο.

Σύμφωνα με τον «Αρκτούρο», όλες οι αρκούδες έχουν, πλέον, ξυπνήσει και επιστρέφουν σταδιακά στους καθημερινούς τους ρυθμούς. Ενδεικτικά, τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, ενώ πλέον έχουν ξυπνήσει και τα θηλυκά.

«Φέτος το ξύπνημα ήρθε λίγο νωρίτερα, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης διάρκειας του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων» περιγράφει ο «Αρκτούρος», παρουσιάζοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα των επισκέψεων στο Νυμφαίο.

Νυμφαίο: Η ανακοίνωση του «Αρκτούρου» για τις αρκούδες

«Το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας ανοίγει ξανά από αύριο, Σάββατο!

Μετά τον χειμέριο λήθαργο, όλες οι αρκούδες έχουν πλέον ξυπνήσει και επιστρέφουν σταδιακά στους καθημερινούς τους ρυθμούς.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, ενώ πλέον έχουν ξυπνήσει και τα θηλυκά.

Φέτος το ξύπνημα ήρθε λίγο νωρίτερα, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης διάρκειας του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων.

Ο Πατρίκ και η Λουίζα είναι από τις πιο δραστήριες και παίζουν πολλές ώρες μέσα στη μέρα όταν δεν εξερευνούν τον χώρο τους.

Ώρες ξεναγήσεων: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 & 16:30

Σας περιμένουμε!»