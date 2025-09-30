Μόρνος: Βίντεο του meteo με τη δραματική μείωση της στάθμης του νερού που «εμφάνισε» το χωριό Κάλλιο

Το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρουσίασε νέο διάγραμμα και βίντεο με δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, που αποτυπώνουν τη δραματική μείωση της έκτασης της λίμνης του Μόρνου.

Σε νέες εικόνες από την περιοχή, φαίνεται ξεκάθαρα το χωριό Κάλλιο, το οποίο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό, σηματοδοτώντας τον αυξανόμενο κίνδυνο λειψυδρίας. Καθώς η στάθμη της λίμνης υποχωρεί, το βυθισμένο χωριό αποκαλύπτεται ξανά, προκαλώντας ανησυχία στους ειδικούς.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου όχι μόνο για την περιοχή γύρω από τη λίμνη, αλλά και για το σύνολο της Αττικής, που εξαρτάται από τα νερά του Μόρνου για την ύδρευσή της.

Facebook Twitter Το «βυθισμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται από τον βυθό κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου της λειψυδρία / Φωτ.: Eurokinissi

Το 1980, οι κάτοικοι του Μόρνου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν νέο οικισμό, καθώς το παλιό χωριό θυσιάστηκε για την υδροδότηση της Αθήνας, με τη δημιουργία τεχνητής λίμνης, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης της πρωτεύουσας.

Για να ολοκληρωθεί το έργο, οι κάτοικοι του χωριού μετεγκαταστάθηκαν σε νέο οικισμό, το Νέο Κάλλιο. Το παλιό χωριό, μαζί με την εκκλησία, το σχολείο και περίπου 80 σπίτια, βυθίστηκε κάτω από τα νερά της λίμνης. Σήμερα, όσοι ζουν στο νέο Κάλλιο βλέπουν καθημερινά το νερό να υποχωρεί και το παρελθόν να επανεμφανίζεται μέσα από τον βυθό της λίμνης.

Λειψυδρία στον Μόρνο: Τα κυριότερα συμπεράσματα του Meteo είναι:

Το 2022 η έκταση ήταν υψηλότερη του μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας, κυμαινόμενη μεταξύ 16.6 km² και 19.1 km².

Το 2023 σημειώθηκε σημαντική μείωση, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 14.3 km² τον Δεκέμβριο.

Το 2024 η μείωση συνεχίστηκε ακόμη εντονότερα, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 10.4 km² τον Νοέμβριο.

Το 2025 (μέχρι τον Σεπτέμβριο) συνεχίστηκε η μείωση, με την έκταση της λίμνης να υποχωρεί στα 8.7 km² τον Σεπτέμβριο, που είναι η χαμηλότερη καταγραφή της περιόδου.

Συνολικά, από το 2022 έως σήμερα η έκταση έχει μειωθεί κατά περίπου -54% (από ~19.1 km² σε 8.7 km²). Το πρόβλημα της μείωσης της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, οδήγησε τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να ενεργοποιήσει τη νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).

Βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες, οι παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργεί η μονάδα Meteo, καθώς και η αποτίμηση της έκτασης της χιονοκάλυψης στην περιοχή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το «θαμμένο» χωριό Κάλλιο αναδύεται ολοένα και περισσότερο από τον βυθό του Μόρνου