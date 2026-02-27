National Geographic: Το τρυφερό βίντεο μιας πολικής αρκούδας με τα μικρά της

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολικής Αρκούδας, το National Geographic μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο που αποτυπώνει τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα σε μια μητέρα πολική αρκούδα και τα μικρά της, την ώρα που περνούν χρόνο σφιχτά αγκαλιασμένοι.

«Για περισσότερο από δύο χρόνια, οι μητέρες των πολικών αρκούδων μεγαλώνουν μόνες τα μικρά τους, διδάσκοντάς τους πώς να επιβιώσουν στην Αρκτική. Αυτό το βίντεο, που τραβήχτηκε από τον Martin Greguš Jr. @mywildlive στον Κόλπο του Χάντσον στον Καναδά, δείχνει τη σωματική εγγύτητα μεταξύ μιας μητέρας και των μικρών της, καθώς κοιμούνται αγκαλιασμένοι», γράφει η λεζάντα του τρυφερού βίντεο που δημοσίευσε το National Geographic στο Instagram.

Αυτή την περίοδο, «οι μητέρες πολικές αρκούδες βρίσκονται αγκαλιά με τα νεογέννητα μικρά τους σε ολόκληρη την Αρκτική και προετοιμάζονται να βγουν από τις φωλιές τους και να αρχίσουν να τα μεγαλώνουν πάνω στον πάγο. Πρόκειται για την πιο ευάλωτη φάση της ζωής τους, καθώς, κατά μέσο όρο, λιγότερα από τα μισά μικρά φτάνουν στην ενηλικίωση», σύμφωνα με δημοσίευμα του Polar Bears International.

«Την Παγκόσμια Ημέρα Πολικής Αρκούδας καλούμε τον κόσμο να συμβάλει στην προστασία του μέλλοντος των οικογενειών των αρκούδων», δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια της Polar Bears International, Krista Wright. Όπως σημείωσε, η προστασία μητέρων και μικρών αποτελεί βασικό πυλώνα του έργου της οργάνωσης, την ώρα που η κλιματική αλλαγή παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για το είδος.

