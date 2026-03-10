Οι πρώτοι μαυρογύπες για το 2026 γεννήθηκαν στο δάσος της Δαδιάς

Παρά τις καταστροφικές φωτιές των περασμένων ετών, με πιο χαρακτηριστική αυτήν του 2023, η ζωή φαίνεται πως επιστρέφει στο δάσος της Δαδιάς, στον Έβρο, αφού γεννήθηκαν οι πρώτοι νεοσσοί μαυρογύπα στο εθνικό πάρκο.

Η γέννηση των νεοσσών αποτελεί ένα αρχικό βήμα για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος σε μια περιοχή που επλήγη σοβαρά από τις φωτιές το 2022, το 2023 και το 2025.

Το δάσος της Δαδιάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια για γύπες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη βιολόγο Σύλβια Ζακκάκ από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στην Ελλάδα ζουν τρία από τα τέσσερα βασικά είδη γυπών που αναπαράγονται στην Ευρώπη: ο μαυρογύπας, ο γύπας, ο ασπροπάρης και ο γυπαετός.

Κατεστραμμένο μεγάολο μέρος του δάσους της Δαδιάς από τις φωτιές

Οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του δάσους, συμπεριλαμβανομένων των ψηλών δέντρων όπου οι μαυρογύπες συνήθιζαν να χτίζουν τις φωλιές τους. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι φωλιές των μαυρογυπών μπορεί να φτάσουν διάμετρο έως και τρία μέτρα, απαιτώντας ισχυρή στήριξη.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, από το 2023 οι ειδικοί άρχισαν να εγκαθιστούν τεχνητές φωλιές στο δάσος. Η παρέμβαση αυτή φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα: ο αριθμός των αναπαραγόμενων ζευγαριών μαυρογύπα αυξήθηκε από 36 σε 47, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Πολλά από τα καμένα δέντρα συνεχίζουν να καταρρέουν, μειώνοντας τις διαθέσιμες θέσεις για φωλεοποίηση. Τα νεαρά δέντρα που φυτρώνουν δεν μπορούν ακόμη να αντέξουν το βάρος των μεγάλων φωλιών.

Γι’ αυτό οι επιστήμονες και οι άνθρωποι του ΟΦΥΠΕΚΑ δημιουργούν ενισχυμένες βάσεις φωλιάς στις κορυφές νεαρών δέντρων, χρησιμοποιώντας ξύλινες κατασκευές για στήριξη. Οι μαυρογύπες εντοπίζουν αυτές τις βάσεις και συνεχίζουν μόνοι τους την κατασκευή της φωλιάς.

Η εμφάνιση των πρώτων νεοσσών δείχνει ότι, παρά τις μεγάλες καταστροφές, η άγρια ζωή επιστρέφει σταδιακά στη Δαδιά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα ζώα συχνά παραμένουν πιστά στον τόπο τους ακόμη και μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Η ανάκαμψη του πληθυσμού του μαυρογύπα αποτελεί έτσι μια μικρή αλλά σημαντική ένδειξη ότι το οικοσύστημα του δάσους της Δαδιάς αρχίζει σιγά-σιγά να βρίσκει ξανά τον ρυθμό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς: Τοποθέτηση πομπών σε μαυρόγυπες

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μαυρόγυπες επέστρεψαν στην ανατολική Ροδόπη μετά από 31 χρόνια