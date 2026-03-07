Είναι οι κομμωτές το μυστικό όπλο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής;

Οι επιστήμονες έχουν στραφεί προς τα κομμωτήρια, αφού συνειδητοποίησαν ότι οι κομμωτές μπορεί να αποτελούν ένα «υποτιμημένο» όπλο στην προώθηση της δράσης για το κλίμα.

Πέρα από το να φροντίζουν το χτένισμά μας και να κόβουν τις ενοχλητικές άκρες, οι κομμωτές είναι γνωστοί για τις δεξιότητές τους στη συζήτηση. Είτε πρόκειται για κουβέντα σχετικά με τις επερχόμενες διακοπές, τα σχέδια του Σαββατοκύριακου ή ακόμα και παράπονα για τη δουλειά, οι κομμωτές έχουν καταλήξει να λειτουργούν ως σύμβουλοι, φίλοι και πολύ καλοί ακροατές σε ένα.

Νέα έρευνα από το Centre for Climate Change and Social Transformation (CAST) του Πανεπιστημίου του Bath, σε συνεργασία με τρία ακόμη βρετανικά πανεπιστήμια, δείχνει ότι αυτός είναι ο λόγος που τα κομμωτήρια θεωρούνται «κόμβοι εμπιστοσύνης» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ξεκινήσουν συζητήσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή.

Οι κομμωτές είναι μυστικοί μαχητές κατά της κλιματικής αλλαγής;

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε σε βάθος συνεντεύξεις με 30 ιδιοκτήτες και διευθυντές κομμωτηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις δράσεις τους για το κλίμα και τη βιωσιμότητα.

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε μια πανεθνική παρέμβαση σε 25 βιώσιμα κομμωτήρια χρησιμοποιώντας τα «Mirror Talkers» – σημειώσεις με οικολογικές συμβουλές που τοποθετούνται στους καθρέφτες για να ενθαρρύνουν συζητήσεις γύρω από βιώσιμη περιποίηση μαλλιών.

«Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ένα "πράσινο" προϊόν είναι απλώς ένα προϊόν με ανακυκλώσιμη συσκευασία, αλλά το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα του σαμπουάν προέρχεται από το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται», λέει η Denise Baden από το Πανεπιστήμιο του Southampton.

«Απλά μηνύματα όπως "οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε υπερβολική ποσότητα σαμπουάν και συχνά λούζουμε τα μαλλιά μας πολύ συχνά" μπορούν να προκαλέσουν συζητήσεις για το πώς το λιγότερο συχνό και πιο δροσερό λούσιμο εξοικονομεί χρόνο, χρήματα, ενέργεια, νερό και είναι καλύτερο για τα μαλλιά και το δέρμα», εξηγεί η Baden.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Humanities & Social Sciences Communications, διαπίστωσε ότι σχεδόν το 73% των πελατών δήλωσαν ότι πιθανόν θα αλλάξουν τη ρουτίνα περιποίησης μαλλιών τους μετά από συζητήσεις που προέκυψαν από τα Mirror Talkers.

Μερικοί ανέφεραν ότι άρχισαν να χρησιμοποιούν οικολογικά προϊόντα, να μειώνουν τη θερμοκρασία του νερού και να αλλάζουν συνήθειες και στο σπίτι τους.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δείχνει την «ανεκμετάλλευτη ικανότητα» των κομμωτών να ενσωματώνουν την κλιματική αλλαγή στις καθημερινές συνομιλίες και πράξεις. Τώρα καλούν τους υπεύθυνους πολιτικής να επεκτείνουν παρόμοια εργαλεία πανεθνικά και να αναγνωρίσουν τα κομμωτήρια ως πολύτιμους χώρους για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Αν θέλουμε σοβαρά να χτίσουμε ένα δημόσιο κίνημα για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, τότε είναι ώρα να επενδύσουμε σε αυτούς τους αθέατους influencers, γιατί η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τις καθημερινές συνομιλίες», λέει ο Dr Sam Hampton από το CAST.

Πώς ανταποκρίνονται τα κομμωτήρια στην ανησυχία για το κλίμα

Η Matilda Collins, ανώτερη διευθύντρια και στιλίστρια στο Paul Edmonds London, λέει ότι οι πελάτες γίνονται «πιο απαιτητικοί» σχετικά με τα συστατικά των προϊόντων μαλλιών τους. Ταυτόχρονα, το κομμωτήριο γίνεται όλο και πιο συνειδητοποιημένο σχετικά με το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, υιοθετώντας αλλαγές για εξοικονόμηση ενέργειας – όπως σύστημα ανταλλαγής θερμότητας για μείωση της ανάγκης συνεχούς θέρμανσης νερού.

Το Euronews Green παρουσίασε την πρωτοβουλία «Mirror talkers» στην Collins, η οποία υποστηρίζει ότι θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα αν η εμπειρία «φαίνεται φυσική και τραβά την προσοχή του πελάτη χωρίς να φαίνεται υπερβολικά ενάρετη».

Προσθέτει: «Τελικά, η σχέση και η εμπιστοσύνη που χτίζει ένας κομμωτής/τρια με τον πελάτη είναι αυτό που θα ενθαρρύνει μια πιθανή θετική αλλαγή στη συμπεριφορά όταν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε μια συγκεκριμένη μάρκα.

Ωστόσο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική εκπαιδευτική πλατφόρμα και να προωθήσει τη συζήτηση».

Με πληροφορίες από euronews.com

