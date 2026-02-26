Η πτερόρροια ίσως σκοτώνει τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους, προειδοποιούν επιστήμονες

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα ετήσιο, κρίσιμο στάδιο στη ζωή των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, η πλήρης απώλεια και αναγέννηση των φτερών τους, γνωστή και ως πτερόρροια, ενδέχεται πλέον να τους θέτει σε σοβαρό κίνδυνο, καθώς η Ανταρκτική μεταβάλλεται ραγδαία λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Κάθε χρόνο, οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι πρέπει να παραμένουν πάνω σε σταθερές πλάκες θαλάσσιου πάγου για περίπου 30 με 40 ημέρες, ώστε να αντικαταστήσουν το φθαρμένο, αδιάβροχο πτέρωμά τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της λεγόμενης «καταστροφικής πτερόρροιας», τα πουλιά δεν μπορούν να μπουν στο νερό, καθώς χωρίς το αδιάβροχο φτέρωμα κινδυνεύουν να παγώσουν και να πεθάνουν.

Ωστόσο, την περίοδο 2022-2024 η θερινή έκταση του θαλάσσιου πάγου στην Ανταρκτική μειώθηκε δραματικά, κυρίως εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Από μέσο όρο 2,8 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων, ο πάγος έπεσε στο ιστορικά χαμηλό των 1,79 εκατ. το 2023. Η συρρίκνωση στέρησε από τους πιγκουίνους τις ασφαλείς επιφάνειες που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Σωροί φτερών πιγκουίνων στον πάγο

Ο δρ Πίτερ Φρέτγουελ από το British Antarctic Survey, που μελετά το είδος εδώ και δύο δεκαετίες, εντόπισε σε δορυφορικές εικόνες (2019-2025) καφέ «κηλίδες» στον πάγο της Δυτικής Ανταρκτικής. Επρόκειτο για σωρούς φτερών, ένδειξη ότι οι πιγκουίνοι είχαν πραγματοποιήσει πτερόρροια στην περιοχή Marie Byrd Land.

Τα χρόνια με σχετικά σταθερό πάγο (2019-2021) τα ίχνη ήταν εμφανή. Όμως μετά τη μεγάλη κατάρρευση του πάγου, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ελάχιστες αποικίες. Σε περιοχές όπου αναμένονταν πολλές ομάδες, εντοπίστηκαν μόλις 25, την ώρα που οι αριθμοί κυμαίνονταν από δεκάδες έως χίλια πουλιά ανά ομάδα.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι χιλιάδες πιγκουίνοι μπορεί να χάθηκαν, από τα παγωμένα νερά. Ορισμένοι ίσως μετακινήθηκαν ανατολικότερα, γεγονός που θα μπορούσε όμως να διαταράξει την αναπαραγωγή τους.

Η Δυτική Ανταρκτική φιλοξενεί το 30-40% του παγκόσμιου πληθυσμού των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, ενός από τα πλέον απειλούμενα είδη της περιοχής. Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστεί η τάση, πολλές αποικίες θα μπορούσαν να εξαφανιστούν έως το τέλος του αιώνα.

Ο Φρέτγουελ επισημαίνει ότι τα φτερά τους είναι «τα πιο σύνθετα και καλύτερα μονωτικά στο ζωικό βασίλειο», όμως η αντικατάστασή τους απαιτεί τεράστια ενέργεια, έως και το 50% της σωματικής τους μάζας. Αν η κλιματική αλλαγή συνεχίσει να αποσταθεροποιεί τον πάγο, το κρίσιμο αυτό στάδιο μπορεί να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα.

Η επόμενη φάση της έρευνας θα συγκρίνει τα δεδομένα με νέα απογραφή πληθυσμού στη Θάλασσα Ρος, ώστε να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος των απωλειών και να αναθεωρηθούν πιθανές προβλέψεις για τον κίνδυνο εξαφάνισης του είδους.

Με πληροφορίες από BBC

