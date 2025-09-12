Η λίμνη Μόρνου συρρικνώθηκε στην ελάχιστη έκτασή της από το 2014

Η πιο πρόσφατη δορυφορική εικόνα της λίμνης του Μόρνου τραβήχτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 και αποτυπώνει τη μικρότερη έκτασή της από το 2014, με επιφάνεια περίπου 8,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Τον Σεπτέμβριο του 2024 η έκταση ήταν 11,4 τ.χλμ., ενώ το 2023 15,3 τ.χλμ., που είναι και η μέση τιμή των τελευταίων δέκα περίπου ετών.

Η μείωση της επιφάνειας συνοδεύεται από αντίστοιχη πτώση των αποθεμάτων: -42%. Τον Σεπτέμβριο του 2024 η λίμνη είχε 328 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 μόνο 193 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Έκταση της περιφέρειας της λίμνης του Μόρνου τον Σεπτέμβριο 2025 και 2024 από τον δορυφόρο Sentinel-2/Φωτογραφία: meteo.gr

Το πρόβλημα της μείωσης της έκτασης αλλά και των αποθεμάτων της λίμνης του Μόρνου, οδήγησε τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, να ενεργοποιήσει μια νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, αυτές αποτυπώνονται στο Παρατηρητήριο Τεχνητής λίμνης Μόρνου μέσα από τις μετρήσεις από δύο μετεωρολογικούς σταθμούς του ΜΕΤΕΟ, ο ένας στην κοινότητα Κoνιάκου, η οποία βρίσκεται βόρεια της λεκάνης του Μόρνου και ο άλλος στο φράγμα του Μόρνου. Τα συγκεκριμένα δεδομένα θα ανανεώνονται καθημερινά.

Συνολική αθροιστική βροχόπτωση από την αρχή του 2025, όπως καταγράφεται από τον μετεωρολογικό σταθμό του Ε.Α.Α./meteo.gr στο Φράγμα Μόρνου/Φωτογραφία: meteo.gr

Τέλος, το Παρατηρητήριο παρουσιάζει την πορεία της χιονοκάλυψης στην ευρύτερη περιοχή του Μόρνου και τη σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 2005-2024.

Η έκταση της χιονοκάλυψης στα βουνά της περιοχής τον χειμώνα του 2025 ήταν κατά 20% μειωμένη σε σχέση με τον μέσο όρο 2005-2024. Περίπου το 65% των ημερών του χειμώνα που μας πέρασε σημειωνόταν μικρότερη έκταση χιονοκάλυψης σε σχέση με την περίοδο 2005-2024.

Ημερήσια έκταση χιονοκάλυψης στη λεκάνη του Μόρνου κατά τον χειμώνα 2024–2025, σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περιόδου 2005–2024/Φωτογραφία: meteo.gr