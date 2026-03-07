Συνεχίζει να ανεβαίνει η στάθμη του Μόρνου - Εξαφανίστηκαν τα σπίτια του «βυθισμένου» χωριού Κάλλιο

Οι τελευταίες εξελίξεις με τη στάθμη της λίμνης του Μόρνου προκαλούν αισιοδοξία για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική, μετά από έναν χειμώνα με αυξημένες βροχοπτώσεις και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι και τον Μάρτιο του 2026, παρατηρείται σημαντική άνοδος της στάθμης της λίμνης του Μόρνου.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις έντονες βροχοπτώσεις και τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην ορεινή Φωκίδα κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα.

Η άνοδος της στάθμης είχε ως αποτέλεσμα μάλιστα, να καλυφθούν ξανά από τα νερά τα ερείπια του παλιού χωριού Κάλλιο, που εμφανίζονται όταν η στάθμη της λίμνης είναι χαμηλή.

Το γεγονός αυτό θεωρείται ένδειξη ότι ο ταμιευτήρας ενισχύεται σημαντικά, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την επάρκεια νερού στην Αττική.

Οι εικόνες των σπιτιών που χάνονται κάτω από την επιφάνεια του νερού αποτελούν για πολλούς ένα συμβολικό σημάδι ότι η λίμνη ανακτά τα απαιτούμενα επίπεδα.

Το γεγονός αυτό χαροποιεί τόσο τους τοπικούς φορείς όσο και τους κατοίκους της περιοχής, καθώς η διασφάλιση της επάρκειας του Μόρνου είναι κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή.