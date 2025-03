Μια αρκούδα που υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις, ξυπνά «ευτυχισμένη» μετά από εγχείρηση

Μια καφέ αρκούδα με το όνομα Μπόκι, ξύπνησε από τη χειμερία νάρκη του χαρούμενη και υγιής, αφού υπεβλήθη σε μια πρωτοποριακή επέμβαση εγκεφάλου που της έσωσε τη ζωή.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Μπόκι υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις και προβλήματα όρασης λόγω της συσσώρευσης υγρού που ασκούσε πίεση στον εγκέφαλό του. Οι κτηνίατροι ανησυχούσαν ότι αν δεν γινόταν η επέμβαση πριν από την είσοδό του στη νάρκη, υπήρχε κίνδυνος να μην ξυπνήσει ξανά. Η τριών ωρών χειρουργική επέμβαση, περιλάμβανε την τοποθέτηση σωλήνα ώστε το επιπλέον υγρό να αποστραγγίζεται στην ουροδόχο κύστη.

Ο τρίχρονος Μπόκι σημειώνει πλέον «αξιοσημείωτη ανάκαμψη» και έχει σταματήσει τη φαρμακευτική του αγωγή χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με το Wildwood Trust. Η έξοδός του από την ημιθανή καταστολή λέγεται ότι αποτελεί βασικό βήμα για την ανάρρωσή του.

«Φαίνεται λαμπρός, χαρούμενος και υγιής και δεν έχουμε δει κανένα αρνητικό σημάδι από αυτόν. Όλα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του είναι ακόμα εκεί - είναι ακόμα ο ίδιος παλιός Μπόκι που αγαπάμε", δήλωσε ο επικεφαλής του Wildwood και πρόσθεσε: «Ο Μπόκι τα πήγε καλά για τον πρώτο του χειμερινό ύπνο».

Το 2022, όταν ήταν ακόμη μικρό, ο Μπόκι εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και ενσωματώθηκε σε ένα μέρος με δύο ενήλικες αρκούδες. Όταν όμως ξεκίνησαν οι κρίσεις, έπρεπε να τους χωρίσουν, με αποτέλεσμα να ζει μόνος.

Οι ειδικοί ελπίζουν τώρα, ότι θα μπορέσει να βρε ξανά τους φίλους του και να ζήσει μαζί τους. «Αν και τα σημάδια είναι πολύ θετικά, πρέπει ακόμα να προχωρήσουμε με προσοχή και να προσέξουμε την επανένταξη με τους άλλους δύο», δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων του ζωολογικού κήπου, Mark Habben.

