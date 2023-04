Μάρτιος 2023: Ο δεύτερος θερμότερος παγκοσμίως από το 1979

Το ένα μετά το άλλο κατέρριψε τα ρεκόρ σχετικά με την υψηλή θερμοκρασία ο φετινός Μάρτιος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του climatebook ο φετινός ήταν ο δεύτερος θερμότερος Μάρτιος παγκοσμίως από το 1979 μέχρι σήμερα και ο 10ος θερμότερος στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το climatebook, που είναι ιστότοπος για τον καιρό, το κλίμα και την κλιματική αλλαγή, ο Μάρτιος 2023 ήταν ιδιαίτερα θερμός σε πολλές περιοχές παγκοσμίως καταρρίπτοντας εκατοντάδες ρεκόρ θερμοκρασίας.

Όσον αφορά στην Ελλάδα η θερμοκρασία τον Μάρτιο του 2023 κυμάνθηκε κατά 1-2°C πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Την ίδια στιγμή μειωμένες ήταν οι βροχοπτώσεις στην Ανατολική και Βορειανατολική Ελλάδα.

Η μέση θερμοκρασία του Μαρτίου 2023 στην Ευρώπη κυμάνθηκε κατά 0,85°C πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020, ενώ παγκοσμίως κατά 0,51°C πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020.

Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας έως +4°C με +6°C, καταγράφηκαν σε περιοχές της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης καθώς και σε περιοχές της Νοτιοδυτικής Ρωσίας. Αρνητικές αποκλίσεις σημειώθηκαν μόνο σε περιοχές της Σκανδιναβίας.

🌍🌡️ Μάρτιος 2023: O 2ος πιο θερμός Μάρτιος παγκοσμίως



[ EN ] : March of 2023 was jointly the second warmest March globally.



