Η Γκρέτα Τούμπεργκ δε θα πάει στη φετινή σύνοδο Cop27 - Καταγγέλλει «οικολογικό ξέπλυμα»

Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ ανακοίνωσε πως δε θα παραβρεθεί στην COP27 στην Αίγυπτο, επικρίνοντας τη παγκόσμια σύνοδο ως φόρουμ «οικολογικού ξεπλύματος».

«Δε θα πάω στη Cop27 για πολλούς λόγους, όμως φέτος ο χώρος για τους πολίτες είναι εξαιρετικά περιορισμένος» ανέφερε η ίδια σε εκδήλωση Q&A στο Λονδίνο. με αφορμή την παρουσίαση του νέου της βιβλίου.

Οι εργασίες της 27ης συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα ξεκινούν στο θέρετρο του Σαρμ ελ-Σέιχ στη Ερυθρά Θάλασσα, στις 6 Νοεμβρίου.

«Η Cops είναι κυρίως μια ευκαιρία για τους ηγέτες και τους ανθρώπους σε εξουσία να τραβήξουν την προσοχή, χρησιμοποιώντας πολλά διαφορετικά είδη "πράσινου ξεπλύματος"» ανέφερε η ίδια, κάνοντας λόγο για «greenwashing», σε ελεύθερη μετάφραση «οικολογικό ξέπλυμα».

Οι σύνοδοι αυτές, πρόσθεσε, «δεν προορίζονται να αλλάξουν το όλο σύστημα».

«Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, η Cops δε λειτουργεί στην ουσία, εκτός βέβαια, αν τη χρησιμοποιήσουμε ως ευκαιρία κινητοποίησης» πρόσθεσε.

Η Σουηδή ακτιβίστρια είχε πάει στο COP26 της Γλασκώβης πέρυσι, αποδίδοντας ωστόσο στους ηγέτες ένα διαρκές «μπλα, μπλα, μπλα».

«Η αληθινή εργασία συνεχίζεται έξω από αυτές τις αίθουσες. Και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ, ποτέ» είχε γράψει στο Twitter η ίδια.

Το βιβλίο της The Climate Book που περιλαμβάνει άρθρα 100 ειδικών -μεταξύ των οποίων του οικονομολόγου Τομά Πικετί, του διευθυντή του ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγέσους και της συγγραφέως Ναόμι Κλάιν- κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα.

Today The Climate Book is finally released in many parts of the world!



I want to use my platform to share the reality of the climate crisis – to communicate a holistic picture of how the world is changing and what we need to do about it. That is why I created this book.

1/4 pic.twitter.com/KKNlqcRA6A