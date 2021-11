«Δεν είναι μυστικό ότι η COP26 είναι μια αποτυχία. Δεν μπορούμε να λύσουμε μια κρίση με τις ίδιες μεθόδους που μας οδήγησαν σε αυτήν εξ' αρχής» είπε κατά την έναρξη της ομιλίας της πλατεία George στη Γλασκώβη η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Τι θα χρειαστεί για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι στην εξουσία;» διερωτήθηκε απευθυνόμενη στο πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε σε μία πορεία ειρηνικής διαμαρτυρίας για το κλίμα.

Κατηγόρησε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν. Ότι πρόκειται για μία συνειδητή επιλογή τους για την εκμετάλλευση του κόσμου και του πλανήτη.

«Οι ηγέτες δεν κάνουν τίποτα. Φαίνεται ότι ο κύριος στόχος τους είναι να συνεχίσουν να παλεύουν για το status quo» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Η Σουηδή ακτιβίστρια από το βήμα συνέχισε χαρακτηρίζοντας την COP26 ως «παγκόσμιο φεστιβάλ greenwash», «αποτυχία» και «άσκηση δημοσίων σχέσεων».

«Μια γιορτή δύο εβδομάδων με μπλα, μπλα, μπλα», είπε επαναλαμβάνοντας μία φράση που έχει χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενη ομιλία της.

Οι άνθρωποι στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο δεν έχουν ακουστεί, επισήμανε ενώ τόνισε ότι «Δεν χρειαζόμαστε άλλες κενές υποσχέσεις».

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών από το πλήθος τόνισε ότι οι νέοι δεν θέλουν «δεσμεύσεις που είναι γεμάτες παραθυράκια» και δεσμεύσεις που «αγνοούν τις ιστορικές εκπομπές ρύπων και την κλιματική δικαιοσύνη».

«Όμως αυτό είναι το μόνο που παίρνουμε (τελικά). Οι ηγέτες δεν μπορούν να αγνοήσουν την επιστημονική συναίνεση των ανθρώπων. Και πάνω απ' όλα δεν μπορούν να αγνοήσουν εμάς ή τα παιδιά τους», πρόσθεσε.

«Συνεχίζουν να ζουν μέσα στη φούσκα τους» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας της, κατηγορώντας του παγκόσμιους ηγέτες ότι θα συνεχίσουν να αγνοούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Η ιστορία θα τους κρίνει» σημείωσε.

«Είχαν 26 COP. Είχαν δεκαετίες. Έχουμε βαρεθεί τα μπλα, μπλα, μπλα τους. Οι ηγέτες μας δεν ηγούνται. Αυτό εδώ σημαίνει ηγεσία» είπε δείχνοντας τον κόσμο.

Πριν ολοκληρώσει την ομιλία της, η Σουηδή ακτιβίστρια ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους στην πορεία και είπε ότι ελπίζει να τους δει και στην αυριανή διαδήλωση για το κλίμα.

Στην εκδήλωση μίλησε και η Βανέσα Νακάτε, επίσης ακτιβίστρια με ενεργό δράση από την Ουγκάντα.

Η 24χρονη από την Καμπάλα, εμπνευσμένη από την Γκρέτα Τούνμπεργκ, ξεκίνησε τη δική της εκστρατεία τον Ιανουάριο του 2019 μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου της Ουγκάντα.

Είπε ότι η χώρα της είναι μάρτυρας των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης από πρώτο χέρι. «Οι άνθρωποι πεθαίνουν, τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, οι φάρμες καταστρέφονται», είπε.

«Είμαστε σε κρίση, βρισκόμαστε μπροστά σε μια καταστροφή που συμβαίνει καθημερινά».

Η Αφρική υφίσταται τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως σημέιωσε, παρόλο που ιστορικά η ήπειρος είναι υπεύθυνη μόνο για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων.

Ωστόσο, έκλεισε την ομιλία της με μια αισιόδοξη νότα και ένα όραμα για το πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον.

«Τα αγροκτήματα μπορούν να ανθίσουν ξανά, ο πόνος και η ταλαιπωρία μπορούν να φύγουν» είπε προτρέποντας το πλήθος να «να συνεχίσει να ζητά από τους ηγέτες να λογοδοτούν».

Wow. This is truly what people power looks like.#FridaysForFuture #UprootTheSystem https://t.co/4UiaoUd7e1