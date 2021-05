Η συμφωνία ύψους 55 εκατομμυρίων δολαρίων συνήψε η κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε με την Κίνα για την κατασκευή βιομηχανικής αποβάθρας 250 στρεμμάτων σε παραλία και προστατευόμενο δάσος.

Η απόφαση της κυβέρνησης έχει επικριθεί σφοδρότατα ως «ολέθρια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον» από περιβαλλοντολόγους, ιδιοκτήτες γης και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Η αμμώδης αυτή έκταση της παραλίας Μπλακ Τζόνσον στο εθνικό πάρκο της χώρας, φιλοξενεί πλήθος απειλούμενων ειδών πανίδας - μεταξύ αυτών κεφαλοφίνες και παγκολίνους. Τα νερά είναι πλούσια σε σαρδέλες, μπαρακούντα και σφυρίδες που αλιεύουν οι ντόπιοι και αποτελει το 70% της εγχώριας αγοράς ψαριών.



Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η παραλία, μία από τις πολλές κατά μήκος της ακτογραμμής των 400 χιλιομέτρων της χώρας, ήταν το «πιο κατάλληλο σημείο» για το δρομολογούμενο έργο. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η ίδια, το υπουργείο οικονομικών έχει βάλει στην άκρη πακέτο αποζημίωσης ύψους 950.000 λιρών για τους ιδιοκτήτες γης που θα πληγούν. Από την άλλη, σύμφωνα με ανακοίνωση από το υπουργείο Αλιείας, η εγκατάσταση αυτή θα είναι καταφύγιο για τόνους και «άλλα μεγαλύτερα αλιευτικά» που θα κάνουν εξαγωγές σε διεθνείς αγορές ενώ θα περιλαμβάνει «τμήμα διαχείρισης απορριμμάτων για την ανακύκλωση θαλάσσιων και άλλων σκουπιδιών».



Έντονες αντιδράσεις



Δύο νομικές ομάδες (οι Institute for Legal Research and Advocacy for Justice (ILRAJ) και Namati Sierra Leone) απέστειλαν επιστολή στην κυβέρνηση, αξιώνοντας να δουν τις περιβαλλοντικής και κοινωνικής αξιολόγησης μελέτες και τις αναφορές που αποδεικνύουν πως πράγματι η συγκεκριμένη παραλία είναι, όπως υποστηρίζεται, η κατάλληλη για το έργο «όσον αφορά τη βαθυμετρία, την κοινωνική προστασία και την οικολογία».



Από την άλλη, ο Τζέιμς Τόνερ που κατέχει γη με τη μητέρα του στην Μπλακ Τζόσον, έγραψε ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο, Τζούλιους Μαάντα Μπίο, καλώντας τον να σταματήσει το έργο που θα είναι «ολέθριο για τη χώρα και τον πλανήτη»

Όπως υποστηρίζει ο Τόνερ, θα καταστρέψει το παρθένο δάδος, θα συμβάλλει στη λεηλασία των αλιευτικών αποθεμάτων και την μόλυνση των οικοσυστημάτων αναπαραγωγής των ψαριών. Η ακτή αυτή βρίσκεται στον λεγόμενο όρμο Whale Bay που αποκαλείται έτσι λόγω των φαλαινών και των δελφινιών που απαντώνται εκεί. Επιπλέον, οι ντόπιοι θεωρούν πως το έργο θα πλήξει τους ντόπιους αλιείς και θα επηρεάσει, αν όχι αφανίσει, τον οικοτουρισμό της περιοχής.



«Μπορώ κατηγορηματικά να σας διαβεβαιώσω πως δεν υπάρξει "μύλος"στην Μπλακ Τζόνσον. Αυτό που κάνουμε είναι μια αλιευτική αποβάθρα που θα κατασκευαστεί από την κινεζική κυβέρνηση. Ο "μύλος" θα σήμαινε την αλιεία όλων των γόνων και το άλεσμά τους σε προϊόντα που δίνουμε στα χοιροειδή κι αυτό δεν αληθεύει» ξεκαθάρισε από την πλευρά της η Emma Kowa Jalloh, υπουργός Αλιείας.

Με πληροφορίες από Guardian