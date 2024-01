Εντοπίστηκαν άγνωστες αποικίες αυτοκρατορικών πιγκουίνων στην Ανταρκτική

Νέες αποικίες αυτοκρατορικών πιγκουίνων που ήταν άγνωστες μέχρι στιγμής στους επιστήμονες, εντοπίστηκαν στην Ανταρκτική.

Την εμφάνιση των αποικιών του σπάνιου και απειλούμενου με εξαφάνιση είδους των αυτοκρατορικών πιγκουίνων απεικόνισαν νέες δορυφορικές εικόνες από την περιοχή. Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι οι μεγαλύτεροι πιγκουίνοι στον κόσμο και ανατρέφουν τους νεοσσούς τους τον χειμώνα σε κομμάτια θαλάσσιου πάγου. Σε περίπτωση ωστόσο που ο πάγος σπάσει πριν πετάξουν, οι περισσότεροι θα πεθάνουν.

Το λιώσιμο των πάγων απειλεί άμεσα τις περιοχές αναπαραγωγής τους. Για αυτό το λόγο ορισμένοι μετακινούν τις αποικίες τους γιατί η κλιματική αλλαγή αποτελεί τον μεγαλύτερο «εχθρό» τους και συμβάλει στην εξαφάνισή τους. Μία αποικία τους που εντοπίστηκε στον κόλπο Halle φαίνεται να έχει μετακινηθεί περίπου 30 χιλιόμετρα προς τα ανατολικά, σύμφωνα με τον ερευνητή Peter Fretwell, ο οποίος σημείωσε ότι οι ασταθείς συνθήκες που ξεκίνησαν το 2016 είχαν καταστήσει την παλιά τους τοποθεσία επικίνδυνη.

«Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι προσπάθησαν να βρουν πιο σταθερό θαλάσσιο πάγο» συμπλήρωσε τονίζοντας ότι οι συνολικά τέσσερις αποικίες που βρέθηκαν πιθανότατα υπήρχαν για πολλά χρόνια, αλλά οι επιστήμονες δεν τις είχαν εντοπίσει προηγουμένως. Πρόκειται ως επί το πλείστον για μικρές αποικίες με λιγότερα από 1.000 ζευγάρια αναπαραγωγής η καθεμία. Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες γνωρίζουν 66 αποικίες αυτοκρατορικών πιγκουίνων.

Οι νέες αποικίες, που εντοπίστηκαν δεν αλλάζουν σημαντικά τις συνολικές εκτιμήσεις του πληθυσμού, που σήμερα είναι μικρότερος από περίπου 300.000 αναπαραγόμενα ζευγάρια, ωστόσο σύμφωνα με τον ερευνητή βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν πού μπορεί να μετακινούνται οι πιγκουίνοι. Δεν είναι σαφές αν κάποια από τις αποικίες αυτές θα μπορούσε να είναι ομάδες απόσχισης από άλλες μεγαλύτερες αποικίες, σημείωσε άλλος ερευνητής πιγκουίνων από το Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Woods Hole.

Ωστόσο σύμφωνα με τον ίδιο, είναι σαφές ότι οι περιοχές αναπαραγωγής βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σημαίνει ότι περισσότεροι «πιγκουίνοι θα συνεχίσουν να μετακινούνται».

However, these new colonies are pretty small - they make little difference overall of emperor penguin numbers.



We've seen a few years of early fast sea ice loss (where emperors rear their chicks) resulting in breeding failure 💔



Here's the full story 🗞️https://t.co/DWLr5WXtai pic.twitter.com/E0Ly3DbJhE