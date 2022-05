Ένα στα 5 ερπετά παγκοσμίως απειλούνται με εξαφάνιση  

Ένα στα πέντε είδη ερπετών στον πλανήτη βρίσκεται λίγο εώς πολύ στο φάσμα της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με έρευνα της International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Nature», ανάμεσα σε 10.000 είδη ερπετών που βρέθηκαν, τα 2.000 χαρακτηρίστηκαν ως ευάλωτα, απειλούμενα ή βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει πως το 40,7% των αμφιβίων, το 25,4% των θηλαστικών και το 13,6% των πτηνών απειλούνται με εξαφάνιση, ωστόσο ακόμη υπήρχαν ελλιπείς πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ερπετά.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα είδη ερπετών που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι χελώνες (με 60% του είδους να κινδυνεύει με αφανισμό)μ και οι κροκόδειλοι, σε ποσοστό 50%.

Ο Bruce Young, ένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα, υποστηρίζει πως πλέον υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την προστασία των ερπετών. Μειώνοντας τις αποψιλώσεις των δασών, ελέγχοντας τις παράνομες εμπορικές συναλλαγές και βελτιώνοντας τις συνθήκες παραγωγής στον τομέα της γεωργίας, μπορούν να συντελεστούν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες δεν θα βοηθήσουν όχι μόνο τα ερπετά αλλά και πολλά άλλα είδη.

Τα περισσότερα ερπετά ζουν σε δασικούς βιότοπους είναι αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο με εξαφάνιση, σε αντίθεση με τα ερπετά που ζουν σε ξηρά περιβάλλοντα, τα οποία δεν βρίσκονται σε τόσο μεγάλο κίνδυνο.

Σε δηλώσεις της, η Krystal Tolley από το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοποικιλότητας της Νότιας Αφρικής, υποστηρίζει πως το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής παρέχει ισχυρά κίνητρα για την διατήρηση ορισμένων ειδών ερπετών στην Αφρική. Η Tolley προειδοποιεί πως σήμερα η αφρικανική ήπειρος υφίσταται σημαντική καταστροφή οικοτόπων.

Επομένως αν συνδεθεί το υψηλό επίπεδο απειλής των ερπετών του δάσους με την απώλεια των δασών στην Αφρική, μπορεί να υπάρξει μια εξισορρόπηση, πολύ βοηθητική για την λειτουργία του οικοσυστήματος.