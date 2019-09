Υιοθετήθηκε την Τρίτη και μετά από μαραθώνια συνεδρίαση η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για το κλίμα αναφορικά με την κακή κατάσταση της υγείας των ωκεανών και των παγωμένων ζωνών.

Η ομάδα των ειδικών του ΟΗΕ για το κλίμα (IPCC, GIEC) επιβεβαίωσε στο Twitter την υιοθέτηση του κειμένου.«Μια πολύ ευχάριστη στιγμή (...) έπειτα από 2 χρόνια εργασιών και μια τελευταία συνεδρίαση 27 ωρών», έγραψε επίσης στο Twitter ο Ζαν-Πιέρ Γκατουζό, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

Mix of excitement & exhaustion as @IPCC_CH Special Report on Oceans & Cryosphere #SROCC is approved! Reinforces strongly the findings of #SR15 and #SRCCL. Great work by Co-chairs, Vice-chairs, TSUs, authors, chapter scientists and reviewers. Really pleased to contribute to this. pic.twitter.com/hB5nTCME3o