Ο Τζεφ Μπρίτζες μοιράστηκε με τους φανς του μια φωτογραφία του, τραβηγμένη μέσα στο νοσοκομείο ενώ λαμβάνει θεραπεία για το λέμφωμα με το οποίο έχει διαγνωστεί.

Ο 70χρονος ηθοποιός ποζάρει όρθιος, σχεδόν θεατρικά με την ρόμπα του, ενώ κρέμονται σωληνάκια από το σώμα του. «Αυτός ο καρκίνος μου γεννά συναισθήματα εκτίμησης, ευγνωμοσύνης και μπόλικης, παλιάς καλής αγάπης» έγραψε ο 70χρονος ηθοποιός που πρόσφατα είχε ανακοινώσει το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Αισθάνομαι να λαμβάνω τόση αγάπη και το εκτιμώ. Είναι μεταδοτική όλη αυτή η αγάπη, σαν κάποιου είδους θετικός ιός. Θέλω να σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνείτε σε αυτή την περίοδο. Είναι όμορφο να δέχεσαι όλες τις ευχές και την αγάπη». Ο Μπρίτζες δεσμεύτηκε να ενημερώνει τακτικά τους ακολούθους του για την πορεία του.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp