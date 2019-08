Σάλο έχει προκαλέσει μια νέα διαφήμιση του οίκου Dior με τον Τζόνι Ντεπ για την προώθηση του αρώματος Sauvage, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν εικόνες Ινδιάνων.

Ο διάσημος οίκος μόδας έδωσε μια πρώτη γεύση από την καινούργια διαφήμιση, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζόνι Ντεπ, την Παρασκευή μέσω Twitter, κάνοντας λόγο για «ένα αυθεντικό ταξίδι βαθιά στην ινδιάνικη ψυχή, σε ένα ιερό έδαφος».

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο οίκος αναγκάστηκε να διαγράψει το συγκεκριμένο tweet αλλά και όλες τις σχετικές αναφορές για την διαφημιστική καμπάνια στα social media.

Το βίντεο, που προωθεί το κόστους 150 δολαρίων άρωμα, έδειχνε τον Τζόνι Ντεπ να περπατάει ανάμεσα σε κόκκινους βράχους στην νοτιοδυτική Γιούτα, έναν Ινδιάνο χορευτή να χορεύει και μια νεαρή γυναίκα, την Καναδή ηθοποιό Tanaya Beatty, να ακολουθεί τον Ντεπ από απόσταση. Ο διάσημος ηθοποιός έβγαζε επίσης μια κιθάρα και έπαιζε ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Link Wray των Shawnee.

Ωστόσο το κόνσεπτ θεωρήθηκε από πάρα πολλούς ως άκρως προσβλητικό και ρατσιστικό για τους Ινδιάνους. «Τέτοιου είδους ιστορίες που παρουσιάζουν τους Ινδιάνους ως άγριους κάνουν κακό και πυροδοτούν ρατσισμό», σχολίασε ο CEO της εποπτικής αρχής IllumiNative.

My god @Dior/@LVMH...haven’t you learned anything? pic.twitter.com/7TeUskgAiF