Ο Σπάικ Λι, του οποίου το «BlacKkKlansman» ήταν υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, είπε πως «ο διαιτητής έκανε λάθος κρίση» όταν το «Green Book» κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο διάσημος σκηνοθέτης ενοχλήθηκε τόσο που προσπάθησε να φύγει κιόλας από το Dolby Theatre όταν ανακοινώθηκε το όνομα της ταινίας ως νικήτρια στην κατηγορία. Ωστόσο επέστρεψε τελικά στην θέση του αλλά γύρισε την πλάτη του προς την σκηνή όση ώρα εκφωνούνταν οι ευχαριστήριες ομιλίες.

Το «Green Book», που βασίζεται στην αληθινή ιστορία μιας ασυνήθιστης φιλίας ανάμεσα σε έναν μαύρο πιανίστα και τον λευκό σοφέρ του στον Βαθύ Νότο της δεκαετίας του '60, εκτός από Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας απέσπασε επίσης και Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Μαχερσάλα Αλί.

