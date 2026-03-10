Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο

Την τελευταία του πνοή άφησε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτκό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο, στη Θεσσαλονίκη.

Η υπόθεσή του έφερε στο προσκήνιο το νοσοκομείο, με τις καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως.

Ο θάνατος του αστυνομικού στη Θεσσαλονίκη

Ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost:

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γι'αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά επισήμανε τα εξής:

«Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γιαυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν στις 11 Δεκεμβρίου του 2022, όταν ο αστυνομικός ένιωσε έντονο πόνο στην κάτω δεξιά πλευρά στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε τις αμέσως επόμενες ώρες και έτσι τα παιδιά του τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου. Αφού διενεργήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, βγήκε το πόρισμα ότι επρόκειτο για οξεία σκωληκοειδίτιδα που έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα, όπως κι έγινε. Έτσι, έλαβε εξιτήριο με την πεποίθηση πως ήταν πλέον υγιής.

Έναν χρόνο αργότερα, έλαβε τηλεφώνημα από τους αρμόδιους του νοσοκομείου, για να τον ενημερώσουν για κάτι «δυσάρεστο». Όταν μετέβη στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του, του εξήγησαν ότι η βιοψία από το χειρουργείο που έκανε πριν από έναν ολόκληρο χρόνο, έδειξε ότι πάσχει από αδενοκαρκίνωμα.

Σε κατάσταση σοκ, η αδελφή του ρώτησε για ποιο λόγο καθυστέρησαν τόσο πολύ τα αποτελέσματα των εξετάσεων, για να εισπράξει την απάντηση ότι «συνήθως αργούνε, αλλά στον αδερφό σας η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο περισσότερο, γιατί είναι από τα περιστατικά που δεν θεωρούνται τόσο επικίνδυνα».

Με πληροφορίες από Thesspost και Μακεδονία