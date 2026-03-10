ΔΙΕΘΝΗ
Ελβετία: Νεκροί και τραυματίες μετά από φωτιά σε λεωφορείο

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο Kerzers

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στην Ελβετία.

Το περιστατικό συνέβη νωρίτερα την Τρίτη 10 Μαρτίου στο Kerzers (στα γαλλικά Chiètres) - στο καντόνι του Fribourg, περίπου 20 χιλιόμετρα (12 μίλια) από τη Βέρνη.

Σύμφωνα με το BBC, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως έχει κινητοποιηθεί ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Η αιτία της πυρκαγιάς παραμένει μέχρι τώρα άγνωστη.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Kerzers δείχνει ένα λεωφορείο τυλιγμένο στις φλόγες.

 
 
