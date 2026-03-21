Τσακ Νόρις: Η ιστορία πίσω από τα memes που έγιναν viral

Ο θάνατος του Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της πρώιμης διαδικτυακής κουλτούρας: τα memes που τον παρουσίαζαν ως μια σχεδόν υπεράνθρωπη φιγούρα.

Ο Νόρις έγινε γνωστός ως πρωταγωνιστής ταινιών δράσης και της τηλεοπτικής σειράς «Walker, Texas Ranger». Ωστόσο, για πολλούς νεότερους χρήστες του διαδικτύου, η εικόνα του δεν συνδέθηκε με τη φιλμογραφία του αλλά με τα αστεία που κυκλοφορούσαν μαζικά online από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Τα συγκεκριμένα memes, που ξεκίνησαν από διαδικτυακά φόρουμ, βασίζονταν σε υπερβολικές και παράλογες «ικανότητες» του ηθοποιού. Φράσεις όπως «ο Τσακ Νόρις μπορεί να περάσει τεστ όρασης με κλειστά μάτια» ή «όταν ο Hulk θυμώνει πολύ, μετατρέπεται σε Τσακ Νόρις» έγιναν ευρέως γνωστές, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό είδος χιούμορ στο διαδίκτυο.

«Ήταν παντού», λέει στο BBC ο Στίβεν Γκούντγουιν, 64 ετών, που θυμάται την εξάπλωσή τους. «Ο Τσακ Νόρις έκανε τα πάντα καλύτερα από όλους. Ήταν πιο δυνατός, πιο γρήγορος, πιο σκληρός».

Η διάδοση των memes συνέπεσε με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων, όπου εικόνες του Νόρις με σύντομα, έντονα σχόλια αναπαράγονταν μαζικά. Παράλληλα, για μια νεότερη γενιά χρηστών, αυτά τα αστεία αποτέλεσαν την κύρια, αν όχι μοναδική, επαφή με το όνομά του.

«Για τους περισσότερους από τη γενιά μου, αυτά τα memes ήταν ουσιαστικά ό,τι ξέραμε για εκείνον», λέει ο 25χρονος Σαμ Σμιθ. «Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε καν να αναφέρουμε κάποια ταινία του».

Ανάλογη είναι και η εμπειρία της 27χρονης Σουράμπι Ράο: «Όποια πλατφόρμα κι αν άνοιγες, κάποιος θα είχε ανεβάσει ένα τέτοιο meme. Γελούσα, παρότι δεν ήξερα ποιος ήταν».

Παρότι η ένταση του φαινομένου έχει μειωθεί, τα memes με τον Τσακ Νόρις εξακολουθούν να εμφανίζονται σε επιμέρους κοινότητες στο διαδίκτυο, ενώ ανανεώνονται και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ίδιος ο Νόρις αντιμετώπιζε συχνά αυτά τα αστεία με χιούμορ. Σε συνεντεύξεις του διάβαζε τέτοιες ατάκες και γελούσε, ενώ σε μια χαρακτηριστική ιστορία περιέγραφε ότι ενώ χάιδευε μια τίγρη, ακούστηκε ένα γρύλισμα. «Ο εκπαιδευτής είπε “σήκω αργά και κάνε πίσω”», ανέφερε o Νόρις, προτού συμπληρώσει: «Και τότε η τίγρη σηκώθηκε και απομακρύνθηκε».

Με πληροφορίες από BBC