Οι «σκληροί» του Χόλιγουντ αποχαιρετούν τον Τσακ Νόρις - «Θα μας λείψεις φίλε μου»

Μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο Στίβεν Κινγκ, ο Σκοτ Άντκινς και ο Ντολφ Λούντγκρεν, αποχαιρέτησαν μέσα από τα social media τον Τσακ Νόρις, μετά την είδηση του θανάτου του θρύλου των ταινιών δράσης σε ηλικία 86 ετών.

Ο Νόρις είχε επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη το 2012 με το «The Expendables 2», συμμετέχοντας στο καστ της ταινίας που έφερε ξανά μαζί εμβληματικές φιγούρες του action κινηματογράφου.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, με ανάρτησή του στο Instagram, θυμήθηκε τη συνεργασία τους, γράφοντας: «Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν ένας γνήσιος Αμερικανός με κάθε έννοια και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

Από την πλευρά του, ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ χαρακτήρισε τον Νόρις «πραγματικό είδωλο», σημειώνοντας ότι είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί μαζί του σε πολλούς τομείς, από την προώθηση της άθλησης μέχρι τον κινηματογράφο. «Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στη ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα ζει για πάντα», ανέφερε.

Chuck was an icon.



I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood.



His legend will be with us forever. My thoughts are with his family. — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026

Ο Ντολφ Λούντγκρεν, επίσης συμπρωταγωνιστής στο «The Expendables 2», τον αποκάλεσε «πρωταθλητή», τονίζοντας πως αποτέλεσε πρότυπο από τα πρώτα του βήματα στις πολεμικές τέχνες. «Διέθετε σεβασμό, ταπεινότητα και δύναμη. Θα μας λείψεις, φίλε μου», έγραψε.

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, ο οποίος σημείωσε: «Θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του φίλου μου. Τον γνώριζα από τα πρώτα μου χρόνια και πάντα τον σεβόμουν. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Ο Στίβεν Κινγκ επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να τον τιμήσει, μοιραζόμενος στο X τα αγαπημένα του αστεία για τον ηθοποιό, προτού προσθέσει πιο σοβαρά: «Τον θεωρούσα υπέροχο».

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn't flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

Seriously, I thought he was great. SILENT RAGE scared hell out of my boys...and me. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

Τέλος, ο Σκοτ Άντκινς υπογράμμισε ότι ο Νόρις «ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά», χαρακτηρίζοντάς τον δεξιοτέχνη των πολεμικών τεχνών και άνθρωπο με ξεχωριστή καλοσύνη.

Σύμφωνα με το Variety, πέρα από την καριέρα του στον κινηματογράφο και τις πολεμικές τέχνες, ο Τσακ Νόρις απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και στις νεότερες γενιές μέσα από τα αμέτρητα memes που τον ανέδειξαν σε «αήττητο» ήρωα του διαδικτύου.