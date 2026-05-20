Survivor: Νέο χειρουργείο για τον Σταύρο Φλώρο - «Έχει ήδη μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι»

Ο 22χρονος παίκτης δίνει μεγάλη μάχη μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό του στο Survivor

Φωτ. του Σταύρου Φλώρου στο Survivor
Ο Σταύρος Φλώρος, συνεχίζει τη δύσκολη πορεία αποκατάστασής του μετά το εξαιρετικά σοβαρό ατύχημά του στο Survivor.

O 22χρονος παίκτης του Survivor σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάστασή του, βρίσκεται ήδη σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό και τον ακρωτηριασμό που υπέστη σε ατύχημα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, ο πατέρας του επιβεβαίωσε μιλώντας σε εκπομπή του Mega, ότι έχει υποβληθεί σε μία πρώτη επέμβαση στο δεξί πόδι και αναμένεται να ακολουθήσει νέα χειρουργική επέμβαση μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η κατάσταση του Σταύρου σταθεροποιείται και η πορεία της αποκατάστασης προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ ο ίδιος παραμένει ψυχολογικά ανεβασμένος παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Survivor:  «Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη» - Το πρώτο βίντεο του 22χρονου στα social

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που λαμβάνει από το κοινό και την οικογένειά του, λέγοντας ότι η αγάπη του κόσμου του δίνει δύναμη και ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται θετικά.

«Επιτέλους ήρθε η ώρα για να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα σε μένα, στους γονείς μου, στα αδέρφια μου», ανέφερε αρχικά.

«Μου έχετε δώσει πάρα πολλή δύναμη και γι’ αυτό χαμογελάω τόσο πολύ. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ», σημείωσε μεταξύ άλλων.

