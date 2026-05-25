Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα, τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5.

Η γνωστή γυμνάστρια έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», παρουσιάζοντας σοβαρή επιδείνωση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανάρτηση της κόρης της

Την είδηση του θανάτου της, γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια» ανέφερε στην ανάρτησή της η Βικτώρια Δέλλα.

«Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».

Μέχρι το τέλος, στο πλευρό της ήταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους, καθώς και στενοί συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.

Γωγώ Μαστροκώστα: Η μάχη με τον καρκίνο

Η Γωγώ Μαστροκώστα είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1970 στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας. Πρώτος της στόχος ήταν να σπουδάσει στην Ιατρική, αλλά τελικά μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία.

Το 1995, ξεκίνησε την καριέρα της στην τηλεόραση ως γυμνάστρια μέσα από τη συχνότητα του MEGA και την πρωινή εκπομπή »Μεταξύ μας».

Το 2007, αποφάσισε να ασχοληθεί με το τραγούδι και κυκλοφόρησε το δικό της δίσκο με τίτλο «Αμαρτία».