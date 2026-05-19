ΟΘΟΝΕΣ
Ανταπόκριση από τις Κάννες

«Hope»: Μια μετωπική σύγκρουση με εξωγήινους σε ένα wtf φινάλε

Ο Κορεάτης Χονγκ-τζιν Να επιστρέφει μετά από μια δεκαετία με ένα horror που προσφέρει ψυχαγωγία, αλλά δεν ξεφεύγει από τη λογική ενός τηλεοπτικού cliffhanger.

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος
Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος UPDATED
«Hope»: Μια μετωπική σύγκρουση με εξωγήινους σε ένα wtf φινάλε Facebook Twitter
Ένα ολόκληρο χωριό δεν δίνει σημασία σε σημεία, και τα τέρατα καραδοκούν, σε μια απομακρυσμένη, παραθαλάσσια περιοχή στην Κορέα.
UPD
0

Ένα ολόκληρο χωριό δεν δίνει σημασία σε σημεία, και τα τέρατα καραδοκούν, σε μια απομακρυσμένη, παραθαλάσσια περιοχή στην Κορέα. Ε, λοιπόν, η αδιαφορία πληρώνεται και η απερισκεψία τιμωρείται με τον χειρότερο πιθανό και απίθανο τρόπο στο «Hope», τη μεγαλεπήβολη, φιλόδοξη και καταιγιστική επιστροφή του Χονγκ-τζιν Να σχεδόν μία δεκαετία μετά το στιβαρό «Wailing».

Με συμμετοχή στο επίσημο διαγωνιστικό του 79ου Φεστιβάλ Καννών, το horror επιστημονικής φαντασίας, ένα είδος εντελώς ασυνήθιστο στην ιστορία του θεσμού, και σίγουρα πιο εύκολο να επιλεγεί αν δεν προέρχεται από την αμερικανική παραγωγή, ξύπνησε τις βυθισμένες στους κοινωνικούς προβληματισμούς και στα βαριά θέματα Κάννες με μια περιπέτεια υπερκινητική και διασκεδαστική, τουλάχιστον στο πρώτο μισό.

Κι εμείς κάνουμε 45 λεπτά να δούμε τι είναι αυτό που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του από το κορεατικό λιμανάκι, ξεκοιλιάζει τις αγελάδες, τους ταύρους και τις αρκούδες, εκσφενδονίζει βαριά αντικείμενα σαν να είναι φτερά στον άνεμο και αιματοκυλίζει όσους μάταια προσπαθούν να το ξεπαστρέψουν, με δεδομένο πως μόνο ένας κατατρομαγμένος αστυνομικός βρίσκεται σε βάρδια, και ευτυχώς μια ατρόμητη συνάδελφός του έρχεται για βοήθεια οπλισμένη μέχρι το κόκαλο, βρίζοντας και πυροβολώντας μια άγνωστης ταυτότητας, ταχύτατη, μαλλιαρή, απέθαντη οντότητα.

Με συμμετοχή στο επίσημο διαγωνιστικό του 79ου Φεστιβάλ Καννών, το horror επιστημονικής φαντασίας ξύπνησε τις βυθισμένες στους κοινωνικούς προβληματισμούς Κάννες με μια περιπέτεια υπερκινητική και διασκεδαστική, τουλάχιστον στο πρώτο μισό.

Κι ενώ νομίζουμε πως ο εχθρός είναι ένας, ο Κορεάτης σκηνοθέτης που προετοίμαζε σαν επτασφράγιστο μυστικό το «Hope» του και το έχει γυρίσει εδώ και δύο χρόνια, μετατοπίζει τη δράση στα ψηλά βουνά και τα ρημαγμένα (θα δείτε γιατί) λαγκάδια, προϋπαντώντας μια πιθανότατη συνέχεια που περισσότερη σχέση έχει με οραματικό Άβαταρ παρά με τα ad hoc Σαγόνια του επίγειου Καρχαρία.

«Hope»: Μια μετωπική σύγκρουση με εξωγήινους σε ένα wtf φινάλε Facebook Twitter
Η μαεστρία του Χονγκ-τζιν Να περιορίζεται σε ψυχαγωγικές επιδόσεις, υψηλής ποιότητας μεν, αλλά μονότονες. Φωτ.: Getty Images/ Ideal Image

Η μαεστρία του Χονγκ-τζιν Να περιορίζεται σε ψυχαγωγικές επιδόσεις, υψηλής ποιότητας μεν, αλλά μονότονες. Βάζει μπουφόνικους τύπους που συνήθως έχουν καλές προθέσεις αλλά συχνότερα κάνουν γκάφες, ιδρώνουν και ξεφυσούν στη θέα μιας τερατόμορφης απειλής (μία από αυτές με κόκκινα μάτια και εξογκώματα, παραπέμποντας στο «Wailing») να κυνηγούν το κακό που δεν κατάφεραν να προλάβουν, και να τρέχουν ιλιγγιωδώς μήπως και βρουν μια άκρη στο μυστήριο– και βέβαια να σώσουν τον εαυτό τους. Έχει πλάκα, οι σκηνές δράσης τα σπάνε με μουσικά κρεσέντι, σπρινταρίσματα της κάμερας και σπινιαρίσματα χωρίς τέλος, αλλά η σοβαρή υπόθεση μέσα στην ταινία μένει ξεκρέμαστη, σαν τηλεοπτικό cliffhanger βγαλμένο από άλλο ανέκδοτο.

Το τρέιλερ της ταινίας

Ευχαριστούμε την Aegean Airlines

Οθόνες

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Paper Tiger»: Μυστικά και ψέματα στις γειτονιές της Νέας Υόρκης

Ανταπόκριση από τις Κάννες / «Paper Tiger»: Μυστικά και ψέματα στις γειτονιές της Νέας Υόρκης

Μια σειρά από τραύματα κρύβει η ήσυχη καθημερινότητα μιας οικογένειας Αμερικανών εβραϊκής καταγωγής που μέχρι να μετακομίσει από το Κουίνς θα υποχρεωθεί να υποστεί σκληρή δοκιμασία.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Paper Tiger»: Μυστικά και ψέματα στις γειτονιές της Νέας Υόρκης

Ανταπόκριση από τις Κάννες / «Paper Tiger»: Μυστικά και ψέματα στις γειτονιές της Νέας Υόρκης

Μια σειρά από τραύματα κρύβει η ήσυχη καθημερινότητα μιας οικογένειας Αμερικανών εβραϊκής καταγωγής που μέχρι να μετακομίσει από το Κουίνς θα υποχρεωθεί να υποστεί σκληρή δοκιμασία.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
PARALLEL TALES

Ανταπόκριση από τις Κάννες / «Παράλληλες Ιστορίες»: Η Ιζαμπέλ Ιπέρ σε ένα σοφιστικέ ψυχολογικό δράμα

Ο Ασγκάρ Φαραντί εμπνέεται από τον Κισλόφσκι φτιάχνοντας μια διεισδυτική, αν και αργοκίνητη ταινία παράλληλων ιστοριών πάνω στο αγαπημένο του θέμα της δυαδικότητας.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
TEENAGE SEX AND DEATH IN CAMP MIASMA ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΝΕΦΙΛ HORROR ΜΕ ΤΗΝ ΤΖΙΛΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΟΝ

Ανταπόκριση από τις Κάννες / Οργασμός και σινεφίλ horror με την Τζίλιαν Άντερσον

Μετά το «I saw the TV Glow», το Τζέιν Σέμπρουν έρχεται στις Κάννες με το «Teenage sex and death at Camp Miasma», ένα δοκίμιο πάνω στο slasher από τη σκοπιά του fan του είδους και με την προοπτική της queer ανατροπής.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Πίτερ Τζάκσον, Το “Κακό Γούστο” δικαιώνεται στις Κάννες

Ανταπόκριση από τις Κάννες / Πίτερ Τζάκσον: Το «Κακό Γούστο» δικαιώνεται στις Κάννες

O Aμερικανός κινηματογραφιστής έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του, μια διάκριση που, όπως είπε ο ίδιος χαριτολογώντας, δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα έπαιρνε.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
«Τζένη Τζένη»: Σαν να μην πέρασε μια μέρα

The Review / «Τζένη Τζένη»: Σαν να μην πέρασε μια μέρα

Αναμενόμενη και δικαιολογημένη η μεγάλη επιτυχία της παράστασης που ανεβάζει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Νίκος Καραθάνος. Η Βένα Γεωργακοπούλου κουβεντιάζει με τον Χρήστο Παρίδη για το δύσκολο σκηνικό εγχείρημα, θυμούνται το παλιό ελληνικό σινεμά αλλά και το θρυλικό συγγραφικό δίδυμο Γιαλαμά-Πρετεντέρη.
ΒΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
«Σουέλ»: Το μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη γίνεται ταινία

Οθόνες / «Σουέλ»: Το μυθιστόρημα της Ιωάννας Καρυστιάνη γίνεται ταινία

Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το βραβευμένο λογοτεχνικό έργο γίνεται ταινία από τον Αλέξανδρο Βούλγαρη. Η LiFO βρέθηκε στα γυρίσματα και στην κοινή τους συνέντευξη, μητέρα και γιος, μιλούν για τη συνεργασία τους και τη μεταφορά του στον κινηματογράφο.
M. HULOT
«Μην πυροβολείτε τα ελληνικά blockbusters!»

The Review / «Μην πυροβολείτε τα ελληνικά blockbusters!»

«Βαλκανιζατέρ», «Ευτυχία», «Φόνισσα», «Υπάρχω», «Τελευταία Κλήση». Πίσω από τα μεγαλύτερα ελληνικά blockbusters βρίσκεται ο Διονύσης Σαμιώτης. Ποιο είναι το μυστικό του που φέρνει τον κόσμο στις αίθουσες; Υπάρχει μια «σχολή Σαμιώτη»; Τι πιστεύει για τον σημερινό ελληνικό κινηματογράφο;
ΒΕΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ο πόλεμος στο επίκεντρο του 79ου Φεστιβάλ Καννών

Ανταπόκριση από τις Κάννες / Τι θα δούμε στο 79ο Φεστιβάλ Καννών

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτυπώσει την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια, φέρνοντας στο επίκεντρο ιστορικές συρράξεις, από τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο μέχρι τον Ψυχρό Πόλεμο.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο διάβολος φοράει Prada 2

Οθόνες / «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Είδαμε την πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

Επανέρχονται οι αρχικοί συντελεστές, αλλά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τη μόδα, και την εντύπωση που προκαλεί, στη «δολοφονία» της δημιουργικότητας και του ταλέντου σε μια εποχή συγχωνεύσεων και πολιτιστικών εκπτώσεων.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Όταν η Κέιτ συνάντησε τον Λούσιαν

Οθόνες / Όταν η Κέιτ Μος συνάντησε τον Λούσιαν Φρόιντ

Τέλη Μαΐου βγαίνει στις βρετανικές αίθουσες τo «Moss & Freud» που αποτυπώνει τη σχέση της Κέιτ Μος με τον Λούσιαν Φρόιντ: το μοντέλο εξομολογήθηκε το όνειρό του να ποζάρει στον ζωγράφο και λίγους μήνες μετά προέκυψε το «Γυμνό Γεύμα» που πωλήθηκε για 5 εκατ. ευρώ.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ
Στο «Apex» η Σαρλίζ Θερόν συνεχίζει το ταξίδι της στην υπέρβαση

Οθόνες / Μόνο η Σαρλίζ Θερόν επιβιώνει από το «Apex»

Σε μια ταινία που περιφρονεί τη λογική και αποθεώνει την ομορφιά της, η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός επιβεβαιώνει την προτίμησή της σε ρόλους περίπου «εξωγήινων» ηρωίδων που θέλουν να παίζουν με τους δικούς τους όρους.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ντιν Ταβουλάρης (1932-2026): Ο «Νονός» της σύγχρονης σκηνογραφίας

Απώλειες / Ντιν Ταβουλάρης (1932-2026): Ο «Νονός» της σύγχρονης σκηνογραφίας

Ήταν ένας από τους ελάχιστους ελληνικής καταγωγής που βραβεύτηκε με Όσκαρ. Αληθινός αρχιτέκτονας του νέου αμερικανικού σινεμά, αγαπημένος συνεργάτης του Κόπολα, conceptual καλλιτέχνης του production design ισορροπούσε πάντα ιδιοφυώς μεταξύ Τέχνης και τεχνικής.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
«Michael»: Είδαμε την ταινία για τη ζωή του Michael Jackson

Οθόνες / «Michael»: Είδαμε την ταινία για τη ζωή του Michael Jackson

Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της βιογραφίας του στο Βερολίνο, είδαμε πρώτοι πώς ο σούπερ σταρ βρήκε το κουράγιο να δραπετεύσει από τον πατέρα του και θυμηθήκαμε τη συναυλία που σύστησε τη σκηνική του ιδιοφυΐα σε όλον τον πλανήτη.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
«Μεγάλα Λάθη»: Μια σειρά που ξεκινάει άσχημα, αλλά μετά το βρίσκει

Οθόνες / «Μεγάλα Λάθη»: Μια σειρά που ξεκινάει άσχημα, αλλά μετά το βρίσκει

Το νέο σίριαλ του Netflix είναι φασαριόζικο, προβλέψιμο και κάπως κουραστικό. Αν όμως αντέξεις τα πρώτα επεισόδια, ανταμείβει την υπομονή σου με χιούμορ, ανατροπές και έναν Νταν Λέβι που ξέρει πώς να μετατρέπει την οικογενειακή δυσλειτουργία σε απολαυστικό χάος.
M. HULOT
 
 