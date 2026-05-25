Μητσοτάκης: Έρχεται τον επόμενο μήνα έκτακτο βοήθημα για οικογένειες με παιδιά

Για τις μειωμένες γεννήσεις παιδιών και τη δυσκολία εύρεσης και αγοράς στέγης μίλησε - μεταξύ άλλων - ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κατάρρευση των γεννήσεων δεν αποτελεί μόνο ελληνικό ή ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά ένα παγκόσμιο φαινόμενο, επισημαίνοντας ότι ακόμη και ιδιαίτερα πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό ζήτημα, ενώ σημείωσε πως το πρόβλημα δεν έχει μονάχα οικονομική διάσταση.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε μέχρι σήμερα οργανωτική δομή που να συντονίζει ολοκληρωμένα τις πολιτικές στήριξης της οικογένειας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες τόσο με οικονομικά όσο και με άλλα μέτρα.

Έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι μέρος του μεγάλου πλεονάσματος που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 θα επιστραφεί στις οικογένειες με παιδιά μέσω έκτακτου βοηθήματος ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Πρόσθεσε ότι το μέτρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει το επίδομα γέννησης, το οποίο χαρακτήρισε ως μία από τις βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικογένειας.

Αναφερόμενος στο δημογραφικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό, καθώς αλλάζει ο τρόπος ζωής και η αντίληψη των νέων ζευγαριών για τη γονεϊκότητα, ενώ οι γυναίκες αποκτούν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία. Τόνισε, ωστόσο, ότι το κράτος δεν μπορεί να επιβάλει τέτοιες επιλογές, αλλά μπορεί να διευκολύνει όσους αποφασίζουν να δημιουργήσουν οικογένεια μέσα από οικονομικά και θεσμικά μέτρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται μείωση φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Όπως είπε, πρόκειται για σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία της φορολογικής πολιτικής, καθώς το κράτος αναγνωρίζει ότι οι οικογένειες με παιδιά έχουν αυξημένες ανάγκες και πρέπει να στηρίζονται περισσότερο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις κατέστησαν δυνατές χάρη στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στα υγιή πλεονάσματα και στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου που επιτρέπει την εφαρμογή μέτρων στήριξης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της στέγασης, το χαρακτήρισε απολύτως κρίσιμο και σημείωσε ότι η αύξηση των ενοικίων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τις οικογένειες που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία.

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου»;

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι Μου Ι» και «Σπίτι Μου ΙΙ» περίπου 25.000 οικογένειες απέκτησαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, πληρώνοντας στεγαστικό δάνειο χαμηλότερο από το αντίστοιχο ενοίκιο. Άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο υλοποίησης νέου αντίστοιχου προγράμματος, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει τις σχετικές οικονομικές δυνατότητες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το στεγαστικό πρόβλημα σχετίζεται τόσο με την προσφορά όσο και με τη ζήτηση κατοικιών και τόνισε την ανάγκη να κατασκευαστούν περισσότερα σπίτια στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για την προώθηση της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω της αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να δημιουργηθούν και κατοικίες κοινωνικής χρήσης.

Τέλος, σημείωσε ότι απαιτούνται πιο τολμηρές παρεμβάσεις για να επιστρέψουν στην αγορά κλειστά διαμερίσματα, εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μπορεί να επιβραδυνθεί η άνοδος των ενοικίων και να εξισορροπηθεί η αγορά κατοικίας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει περισσότερες από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες για τη στέγαση και την οικογένεια, οι οποίες παρουσιάζονται στους σχετικούς ιστότοπους της ελληνικής κυβέρνησης.