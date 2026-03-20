ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Τσακ Νόρις

Ο ηθοποιός είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο στη Χαβάη - Η ανάρτηση στο Instagram

ΤΣΑΚ ΝΟΡΙΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Facebook Twitter
Ο Τσακ Νόρις / EPA
0

Σε ηλικία 86 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός Τσακ Νόρις, ο οποίος κατά το περασμένο διάστημα είχε διακομιστεί σε νοσοκομείο στη Χαβάη.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης στη Χαβάη, όπου είχε διακομιστεί εσπευσμένα.

Τσακ Νόρις: Η ανάρτηση στο Instagram

«Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Αν και θα θέλαμε να κρατήσουμε ιδιωτικές τις συνθήκες (θανάτου του), να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε ήρεμα.

Για τον κόσμο, ήταν ένας καλλιτέχνης που σχετιζόταν με τις πολεμικές τέχνες, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας υπέροχος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αδιάκοπη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε τόσες ζωές.

Παρότι οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο σήμαιναν πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές - ήσασταν φίλοι του.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ενημερωθεί για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε θερμά για τις προσευχές και τη στήριξή σας.

Καθώς θρηνούμε αυτή την απώλεια, σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας.

Με αγάπη,

Η οικογένεια Νόρις».

Τσακ Νόρις: Η πορεία και το έργο του

Ο Chuck Norris (Κάρλος Ρέι Νόρις Τζούνιορ) γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς δράσης και καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Ο Νόρις κατατάχθηκε στην Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και υπηρέτησε στη Νότια Κορέα. Εκεί ξεκίνησε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες, μαθαίνοντας Tang Soo Do, που αποτέλεσε τη βάση της καριέρας του.

Επιστρέφοντας στις ΗΠΑ, ο ηθοποιός έγινε πρωταθλητής καράτε, ίδρυσε δικές του σχολές πολεμικώ τεχνών, και μεταξύ άλλων εκπαίδευσε διασημότητες στο κομμάτι της ευεξίας.

Η κινηματογραφική του πορεία στο Χόλιγουντ ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70 και, σύντομα, απογειώθηκε με ταινίες δράσης, όπως η «Δύναμη Δέλτα» (1986),  «Missing in Action» (1984), «Ο Δρόμος του Δράκου» (δίπλα στον Μπρους Λι).

Ο Τσακ Νόρις, ως κινηματογραφικός χαρακτήρας και στην κουλτούρα των memes, απέκτησε τη φήμη του «σκληρού» ήρωα που δεν χάνει ποτέ. Πάντως, η μεγαλύτερη επιτυχία του στην τηλεόραση ήρθε με τη σειρά «Walker, Texas Ranger» που προβλήθηκε από το 1993 έως το 2001 και τον καθιέρωσε ως σύμβολο δικαιοσύνης και δύναμης.

Στη δεκαετία του 2000, ο Νόρις έγινε viral μέσα από τα γνωστά «Chuck Norris facts», αστεία που τον παρουσιάζουν ως υπεράνθρωπο και ότι δεν πεθαίνει ποτέ.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

