«Τα Φιλαράκια»: Η σκηνή που ο Μάθιου Πέρι απαίτησε να «κοπεί»

Πριν από χρόνια και ενώ η σχέση του τηλεοπτικού ζευγαριού «Μόνικα – Τσάντλερ» δοκιμαζόταν, τέθηκε η σεναριογραφική ιδέα ο «Τσάντλερ» να απατήσει τη γυναίκα της ζωής του. Όμως, ο Μάθιου Πέρι είχε σοβαρές ενστάσεις αναφορικά με αυτό το plot twist και απ’ ό,τι αποκαλύπτεται τώρα αρνήθηκε να αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το ΤΜΖ, η ηθοποιός Lisa Cash έφερε στο φως αυτή την άγνωστη ιστορία από τα «Φιλαράκια», η οποία ναι μεν συρρίκνωσε τον δικό της ρόλο στη σειρά, αλλά φαίνεται ότι έσωσε το γόητρο του «Τσάντλερ» και ενδεχομένως και τη δημοφιλία του σίριαλ.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο του 1999 από την 5η σεζόν, "The One in Vegas: Part 1", αρχικά ως κομπάρσος. Ωστόσο, προβλεπόταν επέκταση του ρόλου σε κάτι αρκετά αμφιλεγόμενο αναφορικά με την πλοκή, αλλά και το χτίσιμο του χαρακτήρα του Τσάντλερ. Όλα καλά μέχρι τη στιγμή που ο Μάθιου Πέρι «πάτησε πόδι» και αρνήθηκε να γυρίσει τη συγκεκριμένη σκηνή.

«Η συγκεκριμένη σκηνή περιστρεφόταν γύρω από τη Monica -- την οποία υποδύεται η Courteney Cox -- που έμπλεξε σε μια έντονη διαφωνία με τον Chandler, με τον χαρακτήρα της Lisa να εισβάλει τελικά ως υπηρεσία δωματίου του ξενοδοχείου του στο Λας Βέγκας», λέει η ίδια.

Το σενάριο ήθελε τον Τσάντλερ μετά τον μεγάλο του καβγά με τη Μόνικα να την απατά με την υπάλληλο του ξενοδοχείου.

Όπως σημειώνει στο δημοσίευμά του το ΤΜΖ, αν παρακολουθούσατε τη σειρά, γνωρίζετε ήδη ότι αυτό ήταν κάτι που οι φανατικοί τηλεθεατές δεν θα συγχωρούσαν ποτέ στον χαρακτήρα του Τσάντλερ και ακριβώς αυτό σκέφτηκε και ο Μάθιου Πέρι. Ο ηθοποιός που πέθανε πριν από λίγες ημέρες ναι μεν προβάρισε τη σκηνή με τη Lisa Cash, αλλά μετά συναντήθηκε με τους σεναριογράφους και απαίτησε να «κοπεί».

Η Lisa ήξερε ότι ο πρωταγωνιστικός ρόλος με τον Matthew Perry θα άλλαζε τα δεδομένα της καριέρας της, αλλά πιστεύει ότι τελικά ήταν μια καλή κίνηση από την πλευρά του ηθοποιού, καθώς αυτή η σκηνή θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία της σειράς.

Ενώ ολόκληρη η πλοκή ακυρώθηκε, η Lisa κατέληξε να παραμείνει στο επεισόδιο ως αεροσυνοδός στη σκηνή του Ross και της Rachel.

Η ίδια η ηθοποιός, όπως και πολλοί συνάδελφοι της τις τελευταίες μέρες, μιλά με εξαιρετικά λόγια για τη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας ότι εκτός από καλός ηθοποιός ο Πέρι ήταν και αρκετά διορατικός αναφορικά με το τι μπορεί να σημάνει μία αμφιλεγόμενη σκηνή για την πορεία της σειράς.

Με στοιχεία από ΤΜΖ