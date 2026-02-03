Το Stranger Things επιστρέφει ως animation

Παρότι η εμβληματική σειρά «Stranger Things» ολοκληρώθηκε με την πέμπτη και τελευταία σεζόν της, το Netflix κρατά ανοιχτό το Upside Down με μια ολοκαίνουργια animated περιπέτεια.

Το Netflix αποκάλυψε το τρέιλερ και την ημερομηνία πρεμιέρας του «Stranger Things: Tales From ’85», του πολυαναμενόμενου animated spin-off.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου, σηματοδοτώντας την πρώτη «βουτιά» του franchise στον κόσμο του animation και διασφαλίζοντας ότι οι θαυμαστές θα έχουν νέες ιστορίες από το Hawkins ακόμη και μετά το φινάλε της βασικής σειράς.

Ο βετεράνος του Broadway Jeremy Jordan (Supergirl, Newsies) δανείζει τη φωνή του στον Steve Harrington, σε μια ιστορία που επιστρέφει στο Hawkins κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας τον χειμώνα του 1985. Τοποθετημένο χρονικά ανάμεσα στη 2η και την 3η σεζόν, το Tales From ’85 ακολουθεί τους Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas και Max σε αυτό που μοιάζει με μια ήρεμη χειμερινή ανάπαυλα γεμάτη χιονοπόλεμο και συνεδρίες Dungeons & Dragons.

Όμως, όταν μια μυστηριώδης απειλή ξυπνά κάτω από τους χιονισμένους δρόμους του Hawkins, οι νεαροί ήρωες πρέπει να ανακαλύψουν την πηγή της και να σώσουν για ακόμη μία φορά την πόλη τους.

