Stranger Things: Γιατί το «Heroes» του David Bowie επιλέχθηκε για το τέλος της σειράς;

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» αποκάλυψαν γιατί επέλεξαν την εμβληματική επιτυχία του David Bowie «Heroes» ως το τελευταίο τραγούδι της σειράς.

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix η ηρωική ομάδα φίλων ενώθηκε για μία ακόμη φορά εναντίον του Βέκνα.

Η σειρά συνοδεύεται από εντυπωσιακό soundtrack με επιτυχίες της δεκαετίας του '80 από καλλιτέχνες όπως η Κέιτ Μπους, ο Μάικλ Τζάκσον, η Νταϊάνα Ρος, οι ABBA και άλλοι.

Στους τίτλους τέλους το κλασικό single του David Bowie, «Heroes» είναι το τελευταίο τραγούδι ολόκληρης της σειράς που ακούγεται.

Σε δηλώσεις του στο Netflix Tudum, ο συνδημιουργός της σειράς, Ρος Ντάφερ, αποκάλυψε ότι το τραγούδι επιλέχθηκε μετά από πρόταση του Τζο Κίρι, ο οποίος υποδύεται τον Στιβ Χάρινγκτον στη σειρά και κυκλοφορεί επίσης μουσική με το ψευδώνυμο Djo.

«Μόλις το είπε ο Τζο, καταλάβαμε αμέσως ότι ήταν το σωστό τραγούδι για το τέλος της σειράς επειδή, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένας ύμνος για το Stranger Things» είπε. «Το να χρησιμοποιήσουμε την αρχική εκδοχή του Bowie ήταν σωστό και ταιριαστό για το τέλος» συμπλήρωσε.

Το τραγούδι έγινε αμέσως επιτυχία μετά την κυκλοφορία του στο ομώνυμο άλμπουμ του 1977. Πιστεύεται ότι είναι εμπνευσμένο από μια αγκαλιά κάτω από το Τείχος του Βερολίνου που είδε ο Bowie και ηχογράφησε στα Hansa Studios στο Δυτικό Βερολίνο, σε απόσταση μόλις 150 μέτρων από το Τείχος του Βερολίνου.

Το τραγούδι, το οποίο συνυπογράφει ο Bowie με τον Μπράιαν Ίνο, ερμηνεύθηκε στα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά και έκτοτε έχει διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως οι Lady Gaga, Oasis, Depeche Mode, Yungblud, Ντέιβιντ Μπερν και πολλούς άλλους.

Το 2024, η έμπνευση πίσω από το τραγούδι αμφισβητήθηκε όταν σε ντοκιμαντέρ υποστηρίχθηκε ότι οι στίχοι γράφτηκαν στην πραγματικότητα από τον τραγουδιστή, αφού πέρασε μια μέρα στο Βερολίνο με την τότε σύντροφό του, Κλερ Σένστοουν.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Stranger Things» των αδελφών Ντάφερ έκανε ντεμπούτο με 59,6 εκατομμύρια προβολές, που ήταν νέο ρεκόρ για αγγλόφωνη στο Netflix.