Σάκης Ρουβάς για Akyla και Ferto: Μπορεί να μπούμε και πεντάδα, μου άρεσε πάρα πολύ

Τη συμμετοχή της Ελλάδας και την εκπροσώπηση της χώρας από τον Akyla στη Eurovision 2026, σχολίασε ο Σάκης Ρουβάς.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ενώ πήγαινε σε ταξίδι με την Κάτια Ζυγούλη, μίλησε για τον Akyla και το «Ferto».

Το σχόλιο Ρουβά για Akyla και Ferto

«Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω» ανέφερε αρχικά ο Σάκης Ρουβάς για το τραγούδι «Ferto» του Akyla.

«Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα. Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος και του Akyla» πρόσθεσε.

«Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα», συμπλήρωσε ο Σάκης Ρουβάς, μιλώντας στην κάμερα του ANT1.

Υπενθυμίζεται πως στις 19 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 17 χρόνια από το 2009 και την ημέρα που το «This is our night» του Σάκη Ρουβά κέρδισε την προτίμηση κοινού κι επιτροπής για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.

Ο Σάκης Ρουβάς συμμετείχε δύο φορές στη Eurovision, όταν το 2004 έφερε την 3η θέση με το τραγούδι «Shake it» και το 2009 με το τραγούδι «This is our night», την 7η θέση.