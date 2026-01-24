Ποια ειναι η σειρά που έχει λατρέψει η Gen Z;

Η Χάνα Λιφ ξέρει ότι αυτή την εβδομάδα θα έπρεπε να διαβάζει για τα διαγωνίσματα στο σχολείο. Όμως πρέπει να βρει χρόνο και για να δει το αγαπημένο της επεισόδιο από τη σειρά The Rookie, ένα αστυνομικό δράμα του ABC για αστυνομικούς στο Λος Άντζελες. Η 15χρονη Χάνα, που ζει στη Νέα Αγγλία των ΗΠΑ, αποκαλεί τη σειρά «εμμονή» της.

Η ίδια, όπως αποκαλύπτει, είδε ολόκληρη τη σειρά – που βρίσκεται πλέον στην 8η σεζόν – μέσα σε τρεις εβδομάδες. «Που δεν είναι και πολύ υγιές», παραδέχεται. Παρακολουθεί κάθε νέο επεισόδιο, ενώ ταυτόχρονα ξαναβλέπει συνεχώς τη σειρά, κάτι που έχει κάνει ήδη 10 φορές.

Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται περίπου 12 φίλοι της, ενώ μία φίλη της είδε όλα τα επεισόδια μέσα σε μία εβδομάδα: «Δεν κοιμόταν καθόλου».

Η Χάνα δεν είναι η μόνη που έχει εμμονή με το The Rookie. Όπως ανέφερε πρόσφατα η εφημερίδα Los Angeles Times, η σειρά έχει αποκτήσει απρόσμενα μεγάλο κοινό σε εφήβους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen (σ.σ. διεθνής εταιρεία ερευνών αγοράς και μετρήσεων κοινού), ήταν η σειρά με τις περισσότερες προβολές μεταξύ των νέων κάτω των 18 ετών, ξεπερνώντας τις Abbott Elementary και High Potential (αλλά όχι τις σειρές που προβάλλονται μόνο σε streaming, όπως το Stranger Things).

Ο Dwayne Johnson πρόσφατα πήρε την κόρη του, που είναι επίσης μεγάλη θαυμάστρια της σειράς, σε μια ξενάγηση στο πλατό της σειράς. Ο δημιουργός της σειράς Alexi Hawley είπε στην Times ότι έχει συνηθίσει οι γονείς να του λένε πόσο πολύ αγαπούν τα παιδιά τους τη σειρά.

«Έχει χώρο για όλα τα συναισθήματα»

Πρόκειται για μια απροσδόκητη επιτυχία. Στην εποχή του TikTok και του YouTube, οι έφηβοι βλέπουν λιγότερη παραδοσιακή τηλεόραση από ποτέ. Σύμφωνα με τη Nielsen, το 90% του τηλεοπτικού χρόνου των παιδιών αφορά «μη παραδοσιακές» επιλογές, κυρίως πλατφόρμες streaming. Κι όμως, το The Rookie, μια κλασική αστυνομική σειρά έχει γίνει αγαπημένη της Gen Z.

Ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο TikTok έχει πάνω από 2,9 εκατομμύρια ακολούθους. Για σύγκριση, το The White Lotus και το The Last of Us έχουν λιγότερους από 150.000, ενώ το Stranger Things έχει 8,1 εκατομμύρια. Πολλοί έφηβοι ανακαλύπτουν πρώτα τη σειρά μέσα από τα social media.

Η 16χρονη Τζέιντ Αμίρα Λιούις από την Πενσιλβάνια την είδε αρχικά στο YouTube μέσα από αποσπάσματα. «Έχει λίγο το ύφος του The Office», λέει. «Σε κάποια σημεία είναι πολύ αστεία, αλλά γίνεται και σοβαρή. Έχει χώρο για όλα τα συναισθήματα».

Η Λιούις, που θέλει να γίνει πράκτορας του FBI, βρίσκει παρηγορητικό το στιλ της σειράς: κάθε επεισόδιο ολοκληρώνει την ιστορία του μέσα σε μία ώρα. «Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινά πάλι από την αρχή. Είναι ένας ωραίος κύκλος», λέει.

Πρωταγωνιστής είναι ο Νέιθαν Φίλιον, ηθοποιός της γενιάς Χ, γνωστός από τη σειρά Firefly. Υποδύεται τον Τζον Νόλαν, έναν χωρισμένο μεσήλικα πατέρα που αλλάζει ζωή και γίνεται αστυνομικός στο Λος Άντζελες. Ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία της ομάδας των νεοσύλλεκτων, προσπαθεί να προσαρμοστεί στο χάσμα γενεών. Υπάρχει και μια αργή ερωτική ιστορία, αλλά η σειρά μόνο ρομαντική δεν είναι: στη δεύτερη σεζόν, ένας δολοφόνος απαγάγει μια αστυνομικό και μετρά αντίστροφα μέχρι να τη σκοτώσει.

Η δημοσιογράφος Κέιτι Καμπιόνε από το Deadline λέει ότι η επιτυχία της σειράς εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση: οι νέοι βλέπουν σειρές μεγάλης διάρκειας, όπως Gilmore Girls, New Girl, Grey’s Anatomy και Criminal Minds.

«Περνάς εκατοντάδες ώρες με τους ίδιους χαρακτήρες και τους γνωρίζεις πραγματικά», λέει. «Αυτό σπάνια συμβαίνει πλέον στην τηλεόραση».

Παρότι η σειρά απαιτεί σταθερό ραντεβού θέασης, δεν κουράζει πνευματικά. «Μπορείς εύκολα να τη βλέπεις και να κάνεις κάτι άλλο, όπως να χαζεύεις στο κινητό», εξηγεί η Καμπιόνε.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία είναι ότι παρουσιάζει την αστυνομία με θετικό τρόπο, παρότι οι νέοι στις ΗΠΑ είναι η ηλικιακή ομάδα που σημειώνει το μεγαλύτερο ποσοστό δυσπιστίας απέναντί της. Οι αστυνομικές σειρές συχνά κατηγορούνται ότι λειτουργούν ως «προπαγάνδα υπέρ της αστυνομίας».

Ο δημιουργός της σειράς έχει πει ότι μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ άλλαξε τον τρόπο που παρουσιάζει τους αστυνομικούς. Στη σειρά υπάρχουν πλέον ιστορίες που δείχνουν και τις αποτυχίες του συστήματος, όπως ένας ρατσιστής αστυνομικός που τελικά δεν απολύεται, αλλά τιμωρείται ελαφρά.

Η Χάνα βλέπει τη σειρά το πρωί, πριν πάει σχολείο. Για τα γενέθλιά της, η καλύτερή της φίλη τής χάρισε έναν ζωγραφισμένο δίσκο βινυλίου με τραγούδι από τη σειρά – παρότι δεν έχει πικάπ.

Με πληροφορίες από Guardian