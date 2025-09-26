«Στο Παρά Πέντε»: Πέρασαν 20 χρόνια από την πρεμιέρα του 2005 - Τι ετοιμάζουν για το reunion

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 έκανε πρεμιέρα στο Mega η κωμωδία «Στο Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη και άλλαξε το τοπίο της ελληνικής τηλεόρασης. Είκοσι χρόνια μετά, το κανάλι γιορτάζει την επέτειο με ένα αφιέρωμα–έκπληξη και προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε μια πρωτόγνωρη τηλεοπτική εμπειρία.

Η ιστορία πέντε φαινομενικά αταίριαστων χαρακτήρων –της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου– που μπλέκουν τυχαία σε μια υπόθεση μυστηρίου, εξελίχθηκε σε μια από τις πιο αγαπημένες σειρές των τελευταίων δεκαετιών. Η χημεία των πρωταγωνιστών, οι ατάκες που έγιναν κομμάτι της καθημερινότητας και η σκηνοθετική ματιά του Καπουτζίδη καθιέρωσαν το «Στο Παρά Πέντε» ως φαινόμενο.

Απόψε στις 22:00, ακριβώς την ώρα που προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο πριν από 20 χρόνια, το Mega ανοίγει ξανά τον φάκελο της σειράς και καλεί τους θεατές να γίνουν «Άγγελοι του Reunion». Μέσα από ειδικό microsite στο megatv.com, το κοινό μπορεί να επιλέξει αγαπημένες σκηνές, ατάκες ή να προτείνει ιδέες για το πώς θα ήθελε να δει τους ήρωες σήμερα.

«Παρά Πέντε»: Τι λένε οι πρωταγωνιστές για πιθανό reunion

Ο δημιουργός και σεναριογράφος έχει ξεκαθαρίσει ότι το reunion δεν θα είναι νέος κύκλος επεισοδίων αλλά ένα ειδικό αφιέρωμα, το οποίο θα συνδυάζει μνήμες, αγαπημένες σκηνές και συμμετοχή του κοινού. «Δεν θα είναι μυθοπλασία, αλλά μια μάζωξη με τους ήρωες και τον κόσμο» έχει δηλώσει, τονίζοντας ότι όλοι οι ηθοποιοί θα κληθούν να δώσουν το παρών. Η προβολή αναμένεται προς το τέλος του 2025, πιθανότατα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ο τηλεοπτικός Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) δηλώνει «πάρα πολύ ενθουσιασμένος» και προσθέτει ότι ανυπομονεί να συμβεί. Σε συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει ότι έχει λάβει ήδη ένα πρώτο email από τον Καπουτζίδη με τη σκαλέτα του project, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η πρόθεση είναι το reunion να βγει «γύρω στα Χριστούγεννα», ενώ άφησε να εννοηθεί πως οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον δημιουργό και το κανάλι.

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (Ζουμπουλία) πρότεινε δημόσια στον Καπουτζίδη να τολμήσει ακόμη και μια κινηματογραφική εκδοχή του «Παρά Πέντε», αντί για ένα απλό reunion. Από την άλλη, η Έφη Παπαθεοδώρου (Θεοπούλα) εξέφρασε συγκρατημένη στάση, λέγοντας ότι περιμένει πρώτα να μιλήσει με τον Καπουτζίδη, ενώ παραδέχθηκε ότι για προσωπικούς λόγους θα της είναι δύσκολο να επιστρέψει σε ορισμένες παλιές σκηνές.