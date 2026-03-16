Γιάννης Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα» - Η δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ για την κατηγορία υπεξαίρεσης

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, σε δήλωσή του σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση υπεξαίρεσης, έκανε λόγο για «βάναυση παραβίαση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου μέσω διαρροών» και «ψευδή στοιχεία».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σε πρόσθετο έλεγχο που διενήργησε για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε δηλώσει ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ χαρακτήρισε την υπόθεση «στημένη», σημειώνοντας ότι «θα παρουσιάσει στοιχεία τις επόμενες μέρες» και τονίζοντας ότι «δεν έχει να φοβηθεί τίποτα».

Η δήλωση του Γιάννη Παναγόπουλου

Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές.

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄ αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες.