Ταξί: Απεργία διαρκείας από αύριο - Το επίμαχο άρθρο 52 με το οποίο διαφωνούν

Απεργία διαρκείας από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, αποφάσισαν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί.

Την πανελλαδική απεργία διαρκείας των ταξί, από αύριο, στις 6 το πρωί, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Υπάρχει μια απογοήτευση, μια αγανάκτηση από την κυβέρνηση της οποίας στόχος είναι να εξυπηρετούνται ιδιωτικά συμφέροντα, για να μας πάρουν τη δουλειά, εις βάρος του κλάδου, ο ορισμός της διαπλοκής στην πολιτική. Θα κάνουμε απεργία μέχρι την ψήφιση, μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες, ειδικά την τουριστική περίοδο» ανέφερε αρχικά.

Ταξί: Μέχρι πότε η απεργία

Ερωτηθείς εάν πρόκειται να αποκλείσουν τα αεροδρόμια, απάντησε: «Τι άλλο να κάνουμε όταν η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και τη δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα; Τι άλλο να κάνει ο ταξιτζής, ο επαγγελματίας, που του κλέβουν τη δουλειά, που του βάζουν όρους λειτουργίας, που είναι απαράδεκτοι, φασιστικοί και θέλουν να λέγονται δημοκρατία;».

Και σε ερώτηση για τι αντιδρούν, εξήγησε: «Το άρθρο 52 ουσιαστικά απελευθερώνει τη λειτουργία των ΙΧ και ισοπεδώνει τη δημόσια μεταφορά, δεύτερον τον φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ό,τι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο βρόμικο, τι πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα;».

Απαντώντας μέχρι πότε θα κρατήσει η απεργία, ο κ.Λυμπερόπουλος τόνισε: «Αυτή θα κρατήσει μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος» ενώ στην ερώτηση «ο νόμος αν μπει σήμερα στη Βουλή με βάση τον κανονισμό θέλει 7 ημέρες για την ψήφιση, αν μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο, μπορεί να φτάσει 10 μέρες, αντέχει ο κλάδος;», δήλωσε: «Αντέχει, δεν αντέχει, θα το κάνει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά».