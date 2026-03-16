ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ντουμπάι: Ακυρώθηκε η πτήση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους - Ο λόγος

Άγνωστο πότε θα αλλάξει η κατάσταση αυτή

The LiFO team
The LiFO team
ΠΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Eurokinissi
0

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών και θα γινόταν σήμερα (16/3) το απόγευμα. 

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει.

Ντουμπάι: Προσωρινή αναστολή στις πτήσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει την πιο ενεργή συμμετοχή του στον πόλεμο

Ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ αποκάλυψε ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης εξετάζουν όλες τις επιλογές που έχει Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσει στην επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ελλάδα / Κυκλοφοριακό: Drones και αυστηρότερη αστυνόμευση στους δρόμους της Αττικής - Το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά

«Ετοιμάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής», λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
THE LIFO TEAM
 
 