Ντουμπάι: Ακυρώθηκε η πτήση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους - Ο λόγος

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών και θα γινόταν σήμερα (16/3) το απόγευμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει.

Ντουμπάι: Προσωρινή αναστολή στις πτήσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Απειλές Τραμπ κατά ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: Οι πρώτες αντιδράσεις για την αποστολή πολεμικών πλοίων

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ