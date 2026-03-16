Ταξί: Μέχρι πότε η απεργία στην Αττική - Η απόφαση του ΣΑΤΑ

Συνεδριάζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί

Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Εικοσιτετράωρες απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, αποφάσισε σήμερα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους με διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο και εισάγεται, αύριο, προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, και αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Απεργία στα ταξί στην Αττική: Τι ζητούν

Για το ίδιο θέμα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποιεί πως έχει προγραμματίσει για σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της, προκειμένου να αποφασιστούν δράσεις και κινητοποιήσεις πανελλαδικά, προαναγγέλλοντας ωστόσο «πανελλαδικές αρχής γενομένης με 24ωρη απεργία την Τρίτη 17 Μαρτίου, ημέρα εισαγωγής του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή».

Στην ίδια ανάρτηση τονίζει:

  • «Επιμένουμε και ζητάμε μέχρι τέλους μια δίκαιη παράταση για την ηλεκτροκίνηση μέχρι να γίνει προσιτή η χρήση τέτοιων οχημάτων.
  • Ζητάμε ελάφρυνση των παραβάσεων για τις ειδικές άδειες.
  • Απαιτούμε σοβαρούς κανόνες λειτουργίας των Ε.Ι.Χ χωρίς περαιτέρω μειώσεις».
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ελλάδα / Κυκλοφοριακό: Drones και αυστηρότερη αστυνόμευση στους δρόμους της Αττικής - Το πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκινά

«Ετοιμάζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στην κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής», λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
