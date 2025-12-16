TV & MEDIA
«Στο Παρά Πέντε»: Στη δημοσιότητα το τρέιλερ του επετειακού επεισοδίου

Το επετειακό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς έρχεται έπειτα από 20 χρόνια και θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου

Φωτογραφία: mega tv
Στη δημοσιότητα βγήκε το τρέιλερ του επετειακού επεισοδίου της σειράς «Στο Παρά Πέντε», το οποίο θα προβληθεί στις 23 Δεκεμβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα πήραμε μία μικρή γεύση από το πολυαναμενόμενο επεισόδιο, μέσω ενός teaser.

Στο επεισόδιο οι παρέα των πέντε πρωταγωνιστών: Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης), μαζί με τους υπόλοιπους ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς του MEGA, θα μας ξεναγήσουν πίσω από τις κάμερες, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και απολαυστικά backstage από την εποχή των γυρισμάτων πριν 20 χρόνια.

Δείτε το τρέιλερ:

