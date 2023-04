Στα σκαριά νέο «Big Bang Theory»

Μια νέα σειρά από τον κόσμο του The Big Bang Theory είναι στα σκαριά.

Ο δημιουργός του Big Bang Theory, Chuck Lorre ετοιμάζει μια νέα κωμική σειρά που διαδραματίζεται στο σύμπαν της αγαπημένης κωμικής σειράς για το Max, τη νέα υπηρεσία ροής του HBO Max και Discovery+, όπως ανακοινώθηκε χθες.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο δημιουργός του Βig Bang Theory, Chuck Lorre θα είναι εκτελεστικός παραγωγός εάν η σειρά πάρει και επίσημα το πράσινο φως. Δεν είναι σαφές ωστόσο εάν τα αρχικά μέλη του καστ θα συμμετέχουν στη σειρά μπροστά ή ακόμα και πίσω από τις κάμερες.

Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεργασία μεταξύ Lorre και Max, μετά την επερχόμενη κωμική σειρά How to Be a Bookie, με τον Sebastian Maniscalco.

Εάν το «νέο» Big Bang Theory προχωρήσει, θα είναι η δεύτερη spin off σειρά μετά τον Young Sheldon, που αυτή τη στιγμή διανύει την έκτη σεζόν και πρωταγωνιστεί ο Iain Armitage ως νεαρός Σέλντον Κούπερ.

Η είδηση για μια πιθανή νέα ιστορία από το σύμπαν του Big Bang Theory έρχεται ενώ η κωμωδία, η οποία προβλήθηκε για 12 σεζόν στο CBS από το 2007 έως το 2019, μεταδίδεται αποκλειστικά στο νέο Max.

Η σειρά, η οποία κέρδισε 10 Emmy κατά τη διάρκεια της προβολής της, είναι η μακροβιότερη κωμωδία με τη χρήση πολλαπλών καμερών στην ιστορία της τηλεόρασης.

Με πληροφορίες του ETOnline