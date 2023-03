Big Bang Theory: Ινδός ζητά από το Netflix να κατεβάσει επεισόδιο, λόγω σχολίου για ηθοποιό

Ινδός πολιτικός αναλυτής ζήτησε από το Netflix να αφαιρέσει από την πλατφόρμα ένα επεισόδιο του The Big Bang Theory, λόγω «υποτιμητικού» σχολίου για την Μαντούρι Ντίξιτ.

Το αίτημα του Μίταν Βιζάι Κουμάρ προς το Netflix αφορά το πρώτο επεισόδιο για τη δεύτερη σεζόν της σειράς The Big Bang Theory, στο οποίο γίνεται αναφορά στην σταρ του Μπόλιγουντ.

Στη σκηνή που προκάλεσε την αντίδρασή του, ο «Ραζ Κουθραπάλι» και ο «Σέλντον Κούπερ»- οι χαρακτήρες που υποδύονταν ο Κούναλ Ναγιάρ και ο Τζιμ Πάρσονς αντίστοιχα- συζητούν ενώ βλέπουν ταινία.

Ο «Σέλντον» κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στις Ινδές ηθοποιούς Αϊσουάρια Ράι και Μαντούρι Ντίξιτ, προκαλώντας την αντίδραση του ο «Ραζ». «Η Αϊσουάρια είναι μια θεά, σε σύγκριση με εκείνη, η Μαντούρι Ντίξιτ είναι μια λεπρή ιερόδουλη», του απαντά.

Ο Κούμαρ ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter ότι είδε πρόσφατα το συγκεκριμένο επεισόδιο και χαρακτήρισε το σχόλιο για την Ντίξιτ «προσβλητικό και υποτιμητικό». «Ως θαυμαστής της από την παιδική ηλικία μου, ενοχλήθηκα βαθιά με τον διάλογο», έγραψε. «Το θεώρησα ιδιαίτερα υποτιμητικό και προσβλητικό για την κουλτούρα και τις γυναίκες της Ινδίας», συμπλήρωσε.

Για αυτό τον λόγο, ανέφερε, ζήτησε από τον δικηγόρο του να στείλει έγγραφο στο Netflix, με το αίτημα να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο επεισόδιο από την πλατφόρμα. «Είναι σημαντικό να είναι υπόλογες οι εταιρείες για το περιεχόμενο που διανέμουν και ελπίζω το Netflix να πάρει σοβαρά αυτό το θέμα», συμπλήρωσε.

Αν δεν αφαιρεθεί το επεισόδιο, θα ακολουθήσουν νομικές ενέργειες εναντίον της πλατφόρμας, «για την προώθηση του σεξισμού και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών», συμπλήρωσε.

Recently, I came across an episode of the show Big Bang Theory on Netflix where Kunal Nayyar's character uses an offensive and derogatory term to refer to the legendary Bollywood actress @MadhuriDixit . As a fan of Madhuri Dixit since childhood, I was deeply disturbed by the… pic.twitter.com/pvRCKd5Ne4

Το τελευταίο επεισόδιο του The Big Bang Theory προβλήθηκε τον Μάιο του 2019. Αρκετοί σχολίασαν στα social media ότι καθυστέρησε να αντιδράσει ο Κούμαρ.

Σε νεότερη ανάρτησή του, ο πολιτικός αναλυτής επεσήμανε ότι πρόθεσή του είναι να ταχθεί ενάντια στη χρήση προσβλητικής γλώσσας εναντίον οποιουδήποτε, ανεξαρτήτως επαγγέλματος. «Μου έκανε έκπληξη ότι κανένας δεν είχε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια», σχολίασε.

Η χρήση υποτιμητικής γλώσσας εναντίον της Μαντούρι Ντίξιτ μπορεί να «διαιωνίσει τα επιζήμια φυλετικά στερεότυπα και επιδεινώνει την αντικειμενοποίηση των γυναικών», τόνισε. «Το γιατί αυτή η κοινωνία παρέμεινε σιωπηλή όλα αυτά τα χρόνια είναι το μεγαλύτερο ερώτημα», πρόσθεσε ο πολιτικός αναλυτής.

I wanted to respond personally to the comments I have been receiving regarding my decision to send a legal notice to Netflix for the removal of an episode of "The Big Bang Theory" that contained derogatory remarks about @MadhuriDixit. The most asked question is "where were you… pic.twitter.com/Ldwx4T64de