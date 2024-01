Σάρα Ραμίρες: «Τέλος» από το «And Just Like That»- Η καταγγελία και η απάντηση

Στην τρίτη σεζόν του «And Just Like That» δεν θα υπάρχει @ «Τσε Ντίαζ», χαρακτήρας που ενσάρκωνε @ Σάρα Ραμίρες, όπως όλα δείχνουν.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, @ Σάρα Ραμίρες αφήνει να εννοηθεί ότι απολύθηκε από το «And Just Like That» επειδή υποστηρίζει τους Παλαιστίνιους από τη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον σειράς δήλωσε στη Daily Mail πως δεν ήταν αυτός ο λόγος που «κόπηκε» ο εν λόγω χαρακτήρας.

Αναφερόμεν@ στ@ «Τσε Ντίαζ», @ Σάρα Ραμίρες κάνει λόγο για τον «τελευταίο χαρακτήρα που έπαιξα», ενώ κατηγορεί τη βιομηχανία του θεάματος ότι βάζει στη «μαύρη λίστα» ηθοποιούς που δείχνουν υποστήριξη στους Παλαιστίνιους.

Από τη στιγμή @ Σάρα Ραμίρες μιλά κατά του πολέμου, όπως και η συμπρωταγωνίστριά της στο «And Just Like That», Σίνθια Νίξον. «Η βιομηχανία μας είναι τόσο διπρόσωπη. Ενώ δίνουν βραβεία, οι υπεύθυνοι κάστινγκ και οι ατζέντηδες κάνουν μαύρες λίστες με ηθοποιούς και εργαζόμενους που αναρτούν οτιδήποτε είναι υποστηρικτικό για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα ξαναδουλέψουν», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση που έκανε.

«Ενώ ανεβάζουν κάποιους δικούς τους πελάτες που έχουν μιλήσει ενάντια σε αυτή τη γενοκτονία, απολύουν άλλους που έχουν μικρότερο βήμα», συμπληρώνει.

And Just Like That: «Ο χαρακτήρας δεν είχε πλέον καμία αξία»

Ο χαρακτήρας τ@ «Τσε Ντίαζ» υπάρχει από την πρώτη σεζόν του «And Just Like That» και στο τέλος της δεύτερης μπαίνει ένα τέλος στη σχέση με τη «Μιράντα Χομπς». Αποτέλεσε έναν από τους χαρακτήρες της σειράς που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια, καθώς κάποιοι ανέφεραν πως αποτελούσε μια καρικατούρα των non binary ατόμων.

Αυτό φαίνεται να έπαιξε ρόλο στην απόφαση να μην επιστρέψει @ «Τσε Ντίαζ» για την τρίτη σεζόν του σίκουελ του «Sex And The City», τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα είπε η πηγή που επικαλείται η Daily Mail.

«Δεν απολύθηκε λόγω της υποστήριξης στην Παλαιστίνη. Απολύθηκε γιατί @ “Τσε” δεν πρόσδιδε πλέον τίποτα στη σειρά», ανέφερε η εν λόγω πηγή, μιλώντας για τ@ Σάρα Ραμίρες. «Μετά τον χωρισμό με τη Μιράντα, ο χαρακτήρας δεν είχε πλέον καμία αξία και οι τηλεθεατές τον θεωρούσαν ενοχλητικό», σημείωσε η ίδια πηγή, που υποστήριξε πως από το τέλος της δεύτερης σεζόν γίνονταν σκέψεις για να τερματιστεί αυτός ο ρόλος.

«@ Σάρα πρέπει να αποδεχθεί ότι αυτό δεν είναι το Grey’s Anatomy και πως ο χαρακτήρας τ@ δεν ήταν ποτέ καθοριστικής σημασίας για την ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά η πηγή της Daily Mail.