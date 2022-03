Ρωσία: Το Tv Rain έκλεισε με πλάνα από τη «Λίμνη των Κύκνων»- Όπως έκαναν τα κανάλια επί ΕΣΣΔ

Όλο το προσωπικό του ρωσικού τηλεοπτικού καναλιού TV Rain παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης με τις τελευταίες τους λέξεις να είναι «όχι πόλεμος».

Πρόβαλαν βίντεο από το μπαλέτο «Η Λίμνη των Κύκνων», όπως ακριβώς έκαναν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια επί εποχής ΕΣΣΔ.

Ένα από τα τελευταία ανεξάρτητα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Ρωσίας, το TV Rain ανακοίνωσε ότι σταματά τη δραστηριότητά του επ' αόριστον, αφού δεχόταν πίεση για την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ρωσίας είχε ήδη μπλοκάρει το TV Rain νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατηγορώντας το για «υποκίνηση εξτρεμισμού, κακοποίηση Ρώσων πολιτών, πρόκληση μαζικής διατάραξης της δημόσιας ηρεμίας και ασφάλειας και ενθάρρυνση διαμαρτυριών», σύμφωνα με αναφορές.

Την Πέμπτη, το TV Rain μετέδωσε την τελευταία του εκπομπή διαδικτυακά. «Όχι στον πόλεμο», είπε η Natalia Sindeyeva, μία από τις ιδρύτριες του καναλιού.

«Χρειαζόμαστε δύναμη για να εκπνεύσουμε και να καταλάβουμε πώς να δουλέψουμε. Ελπίζουμε πραγματικά ότι θα επιστρέψουμε στον αέρα και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας», συμπλήρωσε καθώς οι υπάλληλοι αποχώρησαν όλοι μαζί από το στούντιο.

Στη συνέχεια προβλήθηκαν πλάνα από μια παράσταση από την «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκι.

Το μπαλέτο χρησιμοποιήθηκε περίτρανα σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, συχνά για να σηματοδοτήσει τον θάνατο ηγετών.

Αργότερα, σε πραξικόπημα του 1991 συνέβαλε στο τέλος της Σοβιετικής Ένωσης.

The Entire staff of the Russian TV channel “the rain” resigned during a live stream with last words: “no war” and then played “swan lake” ballet video (just like they did on all USSR tv channels when it suddenly collapsed) #Ukriane #UkraineRussiaWar #Russia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/o4LzUqnWLc

#Russia This shameless war against Ukraine made it clear for the Kremlin:independent media is dangerous. Russia is becoming more and more like #Belarus with its media blackout.The leading channel @tvrain has been banned. Here's their last broadcast - the same Swan Lake as in 1991 pic.twitter.com/Y3h9ONxdr9