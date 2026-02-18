Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Μέσα σε έξι μήνες έχασα και τους δύο γονείς μου»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε ανοιχτά για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του: την απώλεια και των δύο γονιών του μέσα σε λίγους μήνες.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως ο πατέρας του πρόλαβε να παρακολουθήσει την παράσταση «Η Φάλαινα», ενώ η μητέρα του όχι. «Τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται», είπε συγκινημένος, εξηγώντας ότι η μητέρα του είχε δει αποσπάσματα της δουλειάς του μέσω βίντεο, καθώς ζούσε στην Αγγλία και της τα είχε δείξει ο αδελφός του.

Όπως περιέγραψε, η βραδιά που ο πατέρας του παρακολούθησε το έργο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά: «Ήταν ο πιο απαιτητικός αλλά και ο πιο αγαπημένος μου κριτής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε με τρυφερότητα για τη σχέση του με τους γονείς του και για τα ερεθίσματα που δέχτηκε από μικρή ηλικία: «Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν βαθιά την τέχνη και μου μετέδωσαν αυτή την αγάπη από παιδί. Είχαν έναν μοναδικό, μουσικοθεατρικό τρόπο έκφρασης, γεμάτο χιούμορ και συναίσθημα».

«Μεγαλώνοντας, νομίζω ότι εγώ σοβάρεψα περισσότερο, ενώ εκείνοι παρέμειναν ίδιοι. Τους κουβαλώ ως υπέροχες εικόνες στον ουρανό. Νιώθω ευγνωμοσύνη που είχα τέτοιους γονείς και μια τόσο δυνατή σχέση μαζί τους», εξομολογήθηκε.

Ο ηθοποιός έχασε πρώτα τη μητέρα του τον Αύγουστο του 2025 και λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του.