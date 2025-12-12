TV & MEDIA
Πέθανε ο πατέρας του Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

«Θα ήθελα να σε είχα και άλλο, ξεκουράσου» - Η ανάρτηση του ηθοποιού για τον πατέρα του

Φωτ. Πυγμαλίων Δαδακαρίδης / NDP
Πέθανε ο πατέρας του δημοφιλούς ηθοποιού, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης πριν λίγη ώρα, ανήρτησε μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποιώντας πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός βίωσε μία ακόμη σημαντική απώλεια, καθώς πέθανε και η μητέρα του.

Στην ανάρτησή του σήμερα, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θέλησε να πει το «αντίο» του, μεταξύ άλλων με μία φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία είναι αγκαλιά με τον πατέρα του.

«Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο ηθοποίος.

