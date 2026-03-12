ΤECH & SCIENCE
Οι αστρονόμοι παρακολούθησαν για πρώτη φορά τη γέννηση ενός υπεργίγαντα αστέρα από τεράστια έκρηξη supernova

Η παρατήρηση ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση των πιο ακραίων αστρικών φαινομένων και επιτρέπει στους επιστήμονες να δουν τη «μηχανή» που κρύβεται πίσω από αυτές

Φωτ. Joseph Farah και Curtis McCully, Las Cumbres Observatory
Για πρώτη φορά, οι αστρονόμοι παρατήρησαν τη γέννηση ενός μάγναστρου, ενός αστέρα νετρονίων που περιστρέφεται πολύ γρήγορα και έχει τεράστιο μαγνητικό πεδίο.

Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει ότι τα μάγναστρα δημιουργούνται από εκρήξεις supernova, οι οποίες μπορεί να είναι έως και δέκα φορές πιο φωτεινές και μεγαλύτερης διάρκειας από τις κανονικές.

Η ανακάλυψη βασίζεται στην παρατήρηση της supernova «SN 2024afav», που εντοπίστηκε από το δίκτυο 27 τηλεσκοπίων του Las Cumbres Observatory.

Αντί να μειώνεται σταδιακά η φωτεινότητά της όπως συνήθως, η «SN 2024afav» παρουσίασε τέσσερα χαρακτηριστικά, που δείχνουν την επίδραση της περιστροφής του νέου μάγναστρου στο γύρω υλικό.

Το νέο μάγναστρο περιστρέφεται με 238 φορές το δευτερόλεπτο και έχει μαγνητικό πεδίο περίπου 300 τρισεκατομμύρια φορές ισχυρότερο από της Γης, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο ισχυρότερος γνωστός αστέρας νετρονίων.

Αυτή η ανακάλυψη αποτελεί την απόλυτη επιβεβαίωση ότι οι υπερλαμπρές εκρήξεις supernova μπορούν να γεννήσουν μάγναστρα και, για πρώτη φορά, η γενική σχετικότητα χρησιμοποιήθηκε για να εξηγηθεί η συμπεριφορά μιας supernova.

Η παρατήρηση ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση των πιο ακραίων αστρικών φαινομένων και επιτρέπει στους επιστήμονες να δουν τη «μηχανή» που κρύβεται πίσω από αυτές τις φωτεινές κοσμικές εκρήξεις, επιβεβαιώνοντας μια θεωρία που είχε προταθεί πριν από δύο δεκαετίες.

Με πληροφορίες από space.com

 
