Paramount: Προβλέπονται περικοπές θέσεων εργασίας ύψους 6 δισ. δολαρίων εάν αγοράσει τη Warner Bros

Ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της Netflix δηλώνει ότι το ανθρώπινο κόστος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας μεταξύ της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery θα ήταν αστρονομικό.

Μιλώντας στο Fox Business Network τη Δευτέρα, ο Κλιτ Γουίλιαμς σήμανε συναγερμό για την ανταγωνιστική προσφορά της Paramount για την εξαγορά του συνόλου της Warner Bros. Discovery (WBD). Η Netflix έχει αυτή τη στιγμή σε ισχύ συμφωνία για τις streaming και studio δραστηριότητες της Warner Bros., συμπεριλαμβανομένου του HBO.

Η συμφωνία της Netflix για τη Warner Bros. βρίσκεται αυτή την περίοδο υπό ρυθμιστικό έλεγχο στις ΗΠΑ και διεθνώς. Ο Γουίλιαμς δήλωσε στην παρουσιάστρια του Fox Business, Λιζ Κλέιμαν, ότι πρόκειται για «απολύτως συνήθεις διαδικασίες». «Φυσικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα ερευνήσει αυτή τη συναλλαγή και θα διασφαλίσει ότι είναι καλή για την οικονομία μας και τους καταναλωτές», είπε. «Και απ’ όσο γνωρίζω, έχουν αποστείλει παρόμοια ερωτήματα και προς την Paramount».

Ο Γουίλιαμς ανέφερε επίσης ότι η Netflix βρίσκεται σε «επικοινωνία με γενικούς εισαγγελείς πολιτειών».

«Εδώ δεν υπάρχει θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού», είπε ο Γουίλιαμς. «Για την Paramount όμως δεν ισχύει το ίδιο».

«Αντιμετωπίζουν αυτό που αποκαλούμε "το πρόβλημα της Κιβωτού του Νώε" - δηλαδή, αν υλοποιήσουν αυτή τη συμφωνία, θα έχουν δύο από τα πάντα», πρόσθεσε.

Το μεγαλύτερο τίμημα, είπε, θα το πληρώσουν οι άνθρωποι. Η Paramount μιλά για εξοικονόμηση 6 δισ. δολαρίων, ενώ η Netflix για 2–3 δισ., αλλά τέτοιες «συνέργειες» δεν σημαίνουν πάντα το ίδιο πράγμα.

«Εμείς τριπλασιάζουμε τις θέσεις εργασίας, ενώ η Paramount έχει κόψει 3.500 θέσεις τα τελευταία χρόνια», είπε ο Γουίλιαμς. «Η Paramount μιλά για συνέργειες 6 δισ. δολαρίων στην πρόταση που κατέθεσε — κάτι που στην πράξη σημαίνει περικοπές θέσεων εργασίας ύψους 6 δισ.».

«Και, για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύουμε ότι θα είναι ακόμη περισσότερες», συνέχισε. «Γιατί πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη εξαγορά με δανεισμό στην ιστορία. Οπότε θα πρέπει να κόβουν συνεχώς».

Ο Γουίλιαμς είπε ότι οι εξοικονομήσεις της Netflix από συνέργειες προέρχονται «κυρίως από τέλη αδειοδότησης και εξοικονόμηση σε τέτοιου είδους κόστη». «Δεν προέρχονται από περικοπές θέσεων εργασίας», τόνισε.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter