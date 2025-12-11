Ο όμιλος MFE του Μπερλουσκόνι στο πλευρό της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros

Η μεγαλύτερη ιταλική πολυεθνική εταιρεία μέσων ενημέρωσης, η MFE, γνωστή παλαιότερα ως Mediaset, παρενέβη στη «μάχη» για το μέλλον της Warner Bros.

Δημιουργημένη από τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η MFE δήλωσε ότι προτιμά την προσφορά εξαγοράς της Paramount έναντι εκείνης της Netflix.

Μετά την αποκάλυψη μιας συμφωνίας μεταξύ Netflix και Warner Bros τον Νοέμβριο, η Paramount προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε μια αιφνιδιαστική προσφορά, ανακοινώνοντας ότι απευθύνεται απευθείας στους μετόχους της Warner με μια εναλλακτική πρόταση εξαγοράς.

«Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική υπόθεση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της MFE Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι σε συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, κοντά στο Μιλάνο, το βράδυ της Τετάρτης.

«Αν έπρεπε πραγματικά να πάρω θέση, θα προτιμούσα να κερδίσει η Paramount. Αλλά μόνο επειδή με αυτόν τον τρόπο δεν θα είχαμε τρεις γίγαντες — Netflix, Amazon και Disney — αλλά τέσσερις, συμπεριλαμβανομένης της Paramount.»

«Είναι θέμα ανταγωνισμού, όχι ιδεολογίας», δήλωσε ο Μπερλουσκόνι σχετικά με τη μάχη των προσφορών. «Ένα μαθηματικό επιχείρημα, όχι πολιτικό. Σε κάθε περίπτωση, βλέπω αυτή την κίνηση ως κάτι πολύ αμερικανικό, με μικρή επίδραση στο εξωτερικό.»

Ο Πιερ Σίλβιο είναι γιος του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ποια είναι η MFE;

Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι ίδρυσε τη Mediaset τη δεκαετία του 1980 ως το κύριο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο, που θεωρήθηκε τόσο εξαιρετικά δημοφιλής εμπορικός τηλεοπτικός σταθμός στην Ιταλία όσο και σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και μιντιακής ισχύος.

Το 2021, η Mediaset αναδιοργανώθηκε στη MFE ή Media for Europe, μια πανευρωπαϊκή εταιρεία συμμετοχών με έδρα την Ολλανδία, που προέκυψε από τη συγχώνευση των ιταλικών και ισπανικών δραστηριοτήτων της.

Σήμερα κατέχει κορυφαία κανάλια στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και γερμανόφωνα κανάλια στη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία μέσω του ποσοστού 75,61% που διαθέτει στην ProSiebenSat.1.

Διατήρηση του ανταγωνισμού

Ο Μπερλουσκόνι τόνισε ότι σε μια αγορά που ήδη κυριαρχείται από τις Netflix, Amazon και Disney, η συγχώνευση Paramount–WBD θα δημιουργούσε έναν τέταρτο ισχυρό παίκτη που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τους υπάρχοντες γίγαντες.

Αντίθετα, μια συγχώνευση Netflix–WBD θα ενίσχυε περαιτέρω τον ήδη πρώτο στην αγορά, ενσωματώνοντας το HBO, το Max και το στούντιο Warner Bros στη ήδη τεράστια συνδρομητική του βάση. Τα διακυβεύματα της συμφωνίας της Warner Bros είναι ιδιαίτερα υψηλά για τους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, οι οποίοι ήδη πιέζονται από κατακερματισμένες διαφημιστικές αγορές, νεότερα κοινά που στρέφονται προς παγκόσμιες πλατφόρμες streaming ή online θέαση, και από εκτοξευμένα κόστη δικαιωμάτων.

Ένα «υπερενισχυμένο» Netflix με το περιεχόμενο της WBD θα καθιστούσε τους ευρωπαϊκούς broadcasters ακόμη πιο εξαρτημένους από μια χούφτα αμερικανικών εταιρειών. Αυτό με τη σειρά του θα αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική τους θέση σε συμφωνίες αδειοδότησης και συμπαραγωγής.

Τα οικονομικά στοιχεία πίσω από την προσφορά της Paramount

Η Paramount Skydance έχει προκαλέσει αναταράξεις στην υπόθεση Warner Bros Discovery με μια εξ ολοκλήρου ανταγωνιστική προσφορά ύψους 108,4 δισ. δολαρίων (92,3 δισ. ευρώ) για ολόκληρη την εταιρεία, απευθυνόμενη απευθείας στους μετόχους της WBD.

Η προσφορά προωθείται ως μια πιο πλούσια και απλούστερη εναλλακτική. Περιλαμβάνει όχι μόνο τα στούντιο και το Max, αλλά και το καλωδιακό χαρτοφυλάκιο της Warner, συμπεριλαμβανομένων του CNN και του Discovery.

Η Netflix, από την άλλη, έχει ήδη ανακοινώσει συμφωνία 72 δισ. δολαρίων (61,3 δισ. ευρώ) σε μετρητά και μετοχές για την εξαγορά μόνο των στούντιο και της υπηρεσίας streaming της WBD — ενσωματώνοντας τα Warner Bros, HBO και Max, τη DC και τη βιβλιοθήκη περιεχομένου στη δική της πλατφόρμα, ενώ τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα της WBD θα διαχωριστούν και θα λειτουργήσουν ως Discovery Global το 2026.