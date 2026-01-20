Warner Bros: Η σημαντική αλλαγή που κάνει η Netflix στην προσφορά εξαγοράς

Η Netflix προχωρά σε σημαντική αλλαγή στη συμφωνία ύψους 83 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros.

Η εταιρεία streaming ανακοίνωσε σήμερα ότι αλλάζει την πρότασή της και την κάνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αφαιρώντας το κομμάτι των 4,50 δολαρίων σε μετοχές της Netflix που υπήρχε στην αρχική συμφωνία.

Επιπλέον, η νέα προσφορά προϋποθέτει πως η Discovery Global θα παραμείνει αυτόνομη εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα, η Netflix προσφέρει τώρα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD για το κινηματογραφικό στούντιο και τα streaming assets, τα οποία πρόκειται να αποσχιστούν και να εισαχθούν σε νέα εισηγμένη εταιρεία με την επωνυμία Warner Bros. αργότερα μέσα στη χρονιά. Το CNN και άλλα κανάλια της WBD θα ενταχθούν σε ξεχωριστή εταιρεία με την ονομασία Discovery Global.

Μέχρι πρότινος, η Netflix πρόσφερε 23,25 δολάρια σε μετρητά και το υπόλοιπο σε μετοχές Netflix, κάτι που επέτρεπε στην Paramount να υποστηρίζει ότι η δική της πρόταση - 30 δολάρια ανά μετοχή, όλα σε μετρητά - ήταν ανώτερη.

Η Discovery αναμένεται να γίνει το επίκεντρο της μάχης για την WBD στο μέλλον, καθώς η αξία της αποτελεί πλέον το σημείο διαφωνίας όσον αφορά το ποια προσφορά είναι πραγματικά η καλύτερη: η προσφορά της Netflix για την WB και ένα μερίδιο της Discovery ή η προσφορά της Paramount για το σύνολο.

Σε κατάθεση πληρεξουσίων (proxy filing) που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, η Warner Bros. Discovery παρουσίασε πώς αποτιμά την Discovery Global ως αυτόνομη εταιρεία, παραθέτοντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων για την αξία της μετοχής της: από 1,33 δολάρια ανά μετοχή έως 6,86 δολάρια.

Σύμφωνα με τη Warner Bros. Discovery, οι συγκρίσεις με άλλες εισηγμένες εταιρείες δείχνουν ότι η αξία της Discovery Global, ως αυτόνομη εταιρεία, κυμαίνεται περίπου από 1,33 έως 3,24 δολάρια ανά μετοχή. Όταν η εταιρεία αποτιμάται «κατά τμήματα» (δηλαδή με βάση τα επιμέρους κομμάτια της), το εύρος ανεβαίνει από 2,41 έως 3,77 δολάρια ανά μετοχή. Αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται σε συγκρίσιμες εταιρείες όπως η Versant.

Η Paramount, από την πλευρά της, υποστήριξε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Discovery θα έπρεπε ουσιαστικά να αποτιμηθεί από μηδέν έως περίπου 0,50 δολάρια ανά μετοχή, επικαλούμενη τη χρηματιστηριακή πορεία της Versant. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της WBD σημειώνει ότι η πιθανότητα μελλοντικών εξαγορών και συμφωνιών αλλάζει την εικόνα. Όπως αναφέρει, η «ανάλυση επιλεγμένων συναλλαγών» υποδεικνύει ενδεικτικό εύρος αποτίμησης από 4,63 έως 6,86 δολάρια ανά μετοχή για τη Discovery Global.

Ακόμη πιο κοντά στη συνένωση

Η Paramount επιμένει ότι, όποια κι αν είναι τελικά η αποτίμηση της Discovery, αυτή παραμένει χαμηλότερη από τα 30 δολάρια ανά μετοχή που προσφέρει η ίδια για το σύνολο του ομίλου, τονίζοντας παράλληλα ότι η πρότασή της συνοδεύεται από πιο καθαρή και ταχύτερη ρυθμιστική διαδρομή.

Η WBD αποκάλυψε επίσης ότι, την περίοδο που κατέληξε στη συμφωνία με τη Netflix, είχε λάβει μια ενδεικτική αποτίμηση για τη Discovery Global στο εύρος 0,42 έως 2,09 δολάρια ανά μετοχή. Έκτοτε, όμως, η βελτιωμένη οικονομική απόδοση της Discovery και οι πιο ακριβείς υπολογισμοί οδήγησαν στις σημαντικές ανοδικές αναθεωρήσεις που παρουσιάστηκαν στην κατάθεση της Τρίτης.

«Η σημερινή αναθεωρημένη συμφωνία συγχώνευσης μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στη συνένωση δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες αφήγησης στον κόσμο, ώστε ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να απολαμβάνουν το περιεχόμενο που αγαπούν περισσότερο», δήλωσε ο David Zaslav, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros. Discovery.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τη Netflix, συνδυάζουμε τις ιστορίες που η Warner Bros. έχει αφηγηθεί και καθηλώσει το παγκόσμιο κοινό για πάνω από έναν αιώνα, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουν να τις απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές», κατέληξε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα ύψους 1 εκατ. δολαρίων της Netflix και της Warner Bros μετά τη συμφωνία τους